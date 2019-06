Von Gaby Booth

Heilbronn/Mannheim. Früh aufstehen mussten neulich die Gärtner und Azubis aus den Gärtnereien Ladenburg, Zuzenhausen und Schriesheim, damit wieder alles picobello war, als die ersten Besucher der Bundesgartenschau Heilbronn (Buga) auf das Ausstellungsgelände kamen. Doch es hat geklappt. Um 9 Uhr waren die verblühten Tulpen und Stiefmütterchen abgeräumt, der neue Flor mit Bergonien, Storchenschnabel, Wandelröschen und Salbei gepflanzt, die Fahrzeuge weggefahren.

Der Ausflug früh morgens nach Heilbronn war gleichzeitig als praktische Lehrstunde für die Azubis eingeplant, wie Gärtnermeister Roland Heitmann aus Ladenburg erklärt. Die rund 500 mitgebrachten Pflanzen stammen aus der Mannheimer Stadtgärtnerei und erfreuen nun die Heilbronner Buga-Besucher in den kommenden Wochen und Monaten.

So schön ist die Buga 2019 in Heilbronn Kamera und Produktion: Vanessa Dietz

Mehrere Garten- und Landschaftsbetriebe aus der Metropolregion Rhein-Neckar haben das Informationsgärtchen unter dem Titel "Unterer Neckar" bewusst "typisch mannemerisch" gestaltet, denn die Quadratestadt bereitet sich bekanntlich auf ihre nächste Bundesgartenschau vor. Auf 153 Quadratmetern präsentiert sich die Stadt im Miniformat in Heilbronn.

Mit einem zwei Meter hohen Wasserspiel als Wasserturm, einer kleinen Neckarbrücke und natürlich mehreren Quadraten, welche die Besucher in Form von Quadern zum Pausieren einladen. Große beleuchtete Tulpenschirme spenden Schatten.

Eine buntlaubige Hecke am Rande verweist farblich auf die 163 Nationalitäten, die in Mannheim leben. Die durchgängig bepflanzte Fläche ist ein Hinweis auf den Grünzug, der im Rahmen der Mannheimer Buga 2023 entstehen wird. Sollten die Pflanzen in der Sommerhitze schlapp machen, ist das kein Problem. Dieselbe Menge wird in der Mannheimer Stadtgärtnerei noch einmal vorgehalten.

Unweit des Haupteingangs der Heilbronner Buga und gleich neben der neu erbauten Jugendherberge und neben dem Fruchtschuppen stellt die Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft auf Informationstafeln ihre Pläne vor.

Der Abzug der amerikanischen Streitkräfte hat es möglich gemacht, dass ein bisher unzugängliches Gebiet für die Stadtentwicklung genutzt werden kann: Über eine Strecke von 2,5 Kilometern entsteht ein neuer Naherholungsraum, der das ehemalige Militärgelände mit dem Gelände der Bundesgartenschau von 1975, dem Luisenpark, verbindet.

Die Informationstafeln vermitteln den Heilbronner Besuchern schon mal, was in Mannheim geplant ist. So wird eine Seilbahn zwischen dem Luisenpark und dem Haupteingang der Spinelli-Konversionsfläche hin und her pendeln, altes mit neuem Buga-Gelände miteinander verbinden. Karl, das rosarote Maskottchen der Heilbronner Buga, stattete dem Mannheimer Luisenpark kürzlich schon mal einen Besuch ab. "Das Thema Klimawandel wird sich durch sämtliche Lehrschauen und Ausstellungsbereiche ziehen", beschreibt der Geschäftsführer der Buga 2023, Michael Schnellbach, das Konzept.

Die Tatsache, dass 82 Hektar Konversionsfläche dauerhaft in 63 Hektar Grünfläche umgewandelt werden und dadurch eine bessere Belüftung der Stadt und ihrer Wohnquartiere ermöglicht wird, macht die Bedeutung deutlich. Hier entsteht ein neuer Naherholungsraum, ein Grünzug zur dauerhaften Klimaverbesserung. Biotopflächen werden miteinander verbunden. Das ehemalige Militärgelände Spinelli wird entsiegelt, Bäume werden gepflanzt. All dies und noch mehr erfahren die Besucher in Heilbronn.

"Der Verband freut sich schon jetzt, nach einer langen Pause wieder zwei Bundesgartenschauen nach Baden-Württemberg zu bekommen", hält Lisa Wilm, Referentin auf der Heilbronner Buga, fest. Unter der Regie des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg zeigen zurzeit sechs Regionen aus dem Ländle nebeneinander Flagge auf der Buga.

Für den Verband Garten- und Landschaftsbau ist es das erste Mal, dass die Idee der Regionengärten umgesetzt wird. Er vertritt als Wirtschafts- und Arbeitgeberverband die Interessen der "grünen Branche" auf Landesebene mit fast 700 Fachbetrieben. Auf der Heilbronner Buga ist der Verband selbst mit einem Boulevard zum Flanieren vertreten.