Hockenheim. (man) Für die Oberbürgermeisterwahl am 7. Juli in Hockenheim gibt es nun einen vierten Kandidaten: Marco Germann hat seine Bewerbung am Montag bei der Stadtverwaltung eingereicht. Der 41-Jährige ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in Dudenhofen bei Speyer.

Derzeit arbeitet er im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Mannheim. Nach seinem Realschulabschluss absolvierte Germann eine Ausbildung bei der Landespolizei. Später holte er die Fachhochschulreife nach und schloss ein Verwaltungsstudium an der Polizeihochschule ab. Derzeit absolviert er neben seinem Beruf noch ein Masterstudium der Politikwissenschaft. "Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, mich als Bürgermeister zu bewerben", sagt Germann.

So richtig vorstellen konnte er sich das aber nur in Hockenheim. "Seit meiner Kindheit bin ich durch das Aquadrom, den Fasching, kulturelle Veranstaltungen oder den Motorsport mit Hockenheim verbunden", bekräftigt Germann. Er trete zwar als unabhängiger Kandidat an, wolle jedoch am Montagabend die Mitglieder des SPD-Ortsvereins um deren Unterstützung bitten.

Zu seinen Plänen für die Stadt gehörten ein klares Bekenntnis zum Hockenheimring und die Schaffung von Wohnraum. "Bezahlbarer Wohnraum ist für mich ein elementarer Bestandteil kommunalpolitischen Handelns", betont Germann. Als Polizeibeamter liege ihm außerdem die Sicherheit der Bürger am Herzen, die er mit gezielten Präventionsmaßnahmen stärken wolle. Weil Amtsinhaber Dieter Gummer (67) die Altersgrenze erreicht, wird er am 31. August in den Ruhestand verabschiedet. Am 7. Juli wählen die Hockenheimer dann ihren neuen Rathauschef.

Neben Marco Germann gibt es für dieses Amt noch drei weitere Kandidaten: Der Bürgermeister von Schönau im Odenwald, Marcus Zeitler (CDU), der Maschinenbau-Ingenieur Jörg Söhner aus Neulußheim und der Hockenheimer Unternehmer Matthias Filbert. Die Bewerbungsfrist für den ersten Wahlgang endet am Montag, 10. Juni, um 18 Uhr.