Hockenheim. (man) Nach Marcus Zeitler, dem Bürgermeister von Schönau im Odenwald, und Jörg Söhner aus Neulußheim hat nun ein dritter Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl in Hockenheim seinen Hut in den Ring geworfen. Der Unternehmensberater Matthias Filbert aus Hockenheim tritt am 7. Juli ebenfalls als Kandidat an. "Meine Bewerbungsunterlagen habe ich heute im Rathaus abgegeben", erklärte Filbert am Donnerstag.

Der gebürtige Hamburger wuchs in Weinheim auf und ist in Hockenheim kein Unbekannter: Seit 2002 wohnt er in der Rennstadt und betreibt dort neben einer Unternehmensberatung auch einen Schreib- und Spielwarenladen. Zudem ist Filbert mit der Tochter des ehemaligen Oberbürgermeisters Gustav Schrank verheiratet. Mit ihr hat er drei Söhne.

Seit 2014 engagiert er sich ehrenamtlich beim Fußballverein FV08 Hockenheim und ist dort als Trainer einer Jugendmannschaft tätig. Für sein Engagement erhielt er 2018 den Ehrenamtspreis der Stadt Hockenheim. Als wichtigstes Wahlkampf-Thema nennt Filbert in einer Mitteilung die Belebung der Innenstadt. Er wolle sich persönlich dafür einsetzen, die Karlsruher Straße wieder zu einer attraktiven Einkaufsstraße zu machen und neue Anreize für Gewerbetreibende zu schaffen.

Außerdem möchte Filbert die Informationspolitik gegenüber den Bürgern verbessern und den sozialen Wohnungsbau ausbauen. Neben dem Radwege-Netz möchte er auch die Elektro-Mobilität fördern und bei der Gestaltung des Hockenheimrings seine "langjährige internationale Managementerfahrung" einbringen. Die Bewerbungsfrist für die OB-Wahl in Hockenheim endet am Montag, 10. Juni, um 18 Uhr.