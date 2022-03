Brühl. (oka) Die Frage, wer am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl von Brühl die Nase vorn haben würde, stellte sich nicht. Amtsinhaber Ralf Göck war der einzige Kandidat. Die vierte Amtszeit war dem Sozialdemokraten, der seit 2009 die SPD im Kreistag anführt, also sicher. Dementsprechend sank sich die Wahlbeteiligung: Hatten vor acht Jahren noch 56 Prozent der Brühler ihre Stimme abgegeben, waren es jetzt nur noch knapp 29 Prozent.

Doch der 59-Jährige zeigte sich trotzdem zufrieden: "Über 3000 Menschen haben für mich gestimmt, obwohl es nur einen Kandidaten gab. Das berührt mich." Damals habe es einen Mitbewerber der CDU und das Streitthema Geothermie gegeben, das die Bürger an die Wahlurne gebracht habe, erinnerte er an die Wahl im Jahr 2014. Diesmal sei es ruhiger zugegangen. Jetzt will er mit umso mehr Schwung weitermachen: "Es gilt, das bisher größte städtebauliche Projekt der Gemeinde, die Verlagerung des Sportgeländes am Schrankenbuckel in den Süden und die Umwandlung des Sportgeländes in ein Wohngebiet mit über 300 Wohneinheiten, fertigzustellen."