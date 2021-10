Brühl. (RNZ) Ralf Göck (SPD) will Bürgermeister von Brühl bleiben und bewirbt sich bei der Wahl im Frühjahr kommenden Jahres um eine weitere Amtszeit. "Meine Gesundheit lässt es zu. Und es gibt einige Projekte, die ich gerne abschließen will. An anderen möchte ich engagiert weiterarbeiten oder sie auf den Weg bringen", sagte der 58-Jährige laut einer Mitteilung.

Göck, der seit 1998 die Geschicke im Rathaus führt, erklärte, er wolle den Sportpark Süd und dessen "Gegenfinanzierung" mit Wohnbebauung am Schrankenbuckel zum Abschluss bringen. Und er hat sich vorgenommen, die Gestaltung der südlichen Hauptstraße rund um das Betreute Wohnen und die Schutzengelkirche ebenso anzugehen wie den Bau des von Bund und Land geförderten Kinderbildungszentrums auf dem Schiller-Campus.

Zudem liegen Göck die Schaffung bezahlbaren Wohnraums in der Albert-Einstein-Straße und die bessere Unterbringung der Feuerwehr am Herzen. "Die Bürger werde ich bei kommunalen Projekten wie der Umsetzung unseres ehrgeizigen Klimaschutzkonzepts umfassend einbeziehen", versprach er. Das "Wir" sei ihm besonders wichtig.

Als Bürgermeister führe er zwar Verwaltung und Gemeinderat, stoße neue Projekte und Maßnahmen an, aber: "Das Erfolgsgeheimnis liegt im Miteinander". Wenn alle Beteiligten von Anfang an zusammenwirkten und die Bürger mit einbinden, werde vieles möglich. Als "Brühler Bub" ist Göck auch ein wenig stolz darauf, seinen Teil zur positiven Entwicklung seiner Heimatgemeinde beigetragen zu haben. "Brühl ist eine lebendige Kommune, und es ist gelungen, in den letzten Jahren für alle Generationen Verbesserungen ihrer Lebensqualität zu erreichen", sagt er.

In der Gemeinde sei es mit kleinen Schritten durch Neubaugebiete und die Innenentwicklung gelungen, die Einwohnerzahl bei rund 14.400 zu stabilisieren. "Gezielte Wohnangebote für junge Familien, beachtliche Investitionen in Spielplätze, die Verdoppelung der Kita- und Hortplätze seit 2000 und auch die zeitliche Ausweitung der Kinderbetreuung von ein bis zehn Jahren, unsere beliebten Schulen und das Jugendhaus samt Schulsozialarbeit und mobiler Jugendarbeit" hätten, so Göck, maßgeblich zu einer gesunden Altersstruktur beigetragen. "So wird die Zukunft Brühls und Rohrhofs gesichert."

In Sachen Umwelt- und Klimaschutz gehöre die Hufeisengemeinde zu den Vorreitern. Dazu zählt Ralf Göck die zahlreichen geförderten Projekte, die hohen Investitionen der Gemeinde in die Nachhaltigkeit der eigenen Liegenschaften und die Förderung der Fernwärme, die seit Jahren im guten Zusammenwirken mit dem Energieversorger MVV erheblich ausgebaut worden sei.