Von Anna Manceron

Schwetzingen. Manfred Kern ist voll im Wahlkampfmodus: Am Sonntag tritt der Schwetzinger Landtagsabgeordnete (Grüne) bei der Bürgermeisterwahl im hessischen Bensheim an. Auf Anfrage des Grünen Kreisverbands Bergstraße stellt er sich in der 44.000-Einwohner-Stadt zur Wahl und fordert den amtierenden Rathauschef, Rolf Richter (CDU), heraus. Dessen erste Amtszeit endet regulär nach sechs Jahren.

Kern ist sich sicher, dass seine Chancen nicht schlecht stehen. "Ohne überheblich sein zu wollen, denke ich, dass es gut reichen könnte für einen zweiten Satz", sagt er. Der Schwetzinger geht davon aus, dass der Amtsinhaber es nicht schaffen wird, im ersten Wahlgang mindestens 50 Prozent der Stimmen auf sich zu vereinen. "Viele, die ihn gewählt haben, haben mir erzählt, dass sie sehr enttäuscht sind", berichtet Kern. "Wieso sollten sie ihn dann wieder wählen?"

Anders als in Baden-Württemberg, steht der zweite Wahlgang in Hessen nicht allen Kandidaten offen. Entfällt im ersten Wahlgang auf keinen der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, gibt es frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach der Wahl eine Stichwahl. Und zu der sind nur die beiden bestplatzierten Bewerber zugelassen. Neben Manfred Kern bewerben sich noch vier andere Kandidaten um das Bürgermeisteramt: ein Liberaler, zwei parteilose Kandidaten und der amtierende Bürgermeister Rolf Richter.

Der Schwetzinger rechnet damit, dass es eine Stichwahl zwischen ihm und Rolf Richter geben wird. "Das heißt, ich habe vermutlich noch zwei weitere Wochen Wahlkampf vor mir", sagt er. Wie das während des Lockdowns im November funktionieren soll, weiß Manfred Kern auch noch nicht so richtig.

Schon die vergangenen Wochen waren geprägt von Unwägbarkeiten. "Die Pandemie hat uns auf den letzten Metern einen Knüppel zwischen die Beine geworfen", berichtet Kern. "Wir hatten noch viele Sachen vor, die dann leider ausgefallen sind." Zum Beispiel das Konzert in einem Bensheimer Seniorenheim, das Kern – der selbst als Musiker unterwegs ist – letzten Samstag ausrichten wollte. "Das ist eine harte Phase, aber da kann man nichts machen", so der Landespolitiker. Trotzdem sei er samstags oft mit einem Stand in der Bensheimer Innenstadt vertreten gewesen. Diesen Samstag, am Tag vor der Wahl, wird er seinen Stand allerdings nicht wieder aufbauen. "Meine Mitbewerber und ich haben gemeinsam beschlossen, darauf zu verzichten", sagt Kern. "Weil es zu gefährlich wäre und viele Bürger auch einfach nicht kommen werden."

Ganz auf den Wahlkampf verzichten will er am entscheidenden Wochenende aber nicht. "Ich werde trotzdem in die Stadt gehen, mit Mundschutz bewaffnet, und vielleicht noch das eine oder andere Gespräch führen", so Kern. Seit neun Monaten ist er nun schon auf Tour in dem Städtchen an der hessischen Bergstraße. Eigentlich sollte die Wahl schon am 21. Juni stattfinden, doch wegen der Corona-Pandemie wurde der Termin auf den 1. November verschoben.

Umso mehr Zeit blieb für Manfred Kern, um die Menschen vor Ort kennenzulernen – zum Beispiel bei Hausbesuchen, Podiumsdiskussionen oder musikalischen Veranstaltungen. Die Bensheimer habe er bisher als "sehr nette Menschen erlebt". Und auch in der Stadt fühle er sich durchaus wohl. Sollte er gewählt werden, will Manfred Kern auf jeden Fall nach Bensheim ziehen – das hat er den Menschen dort versprochen.

Inhaltlich setzt der Grüne vor allem auf Themen wie Verkehrswende, Kulturförderung, Umweltschutz sowie Finanzen und Wirtschaft. Vor allem Letzteres sieht der Steuerberater als seine große Stärke – und als Angriffspunkt. Der amtierende Bensheimer Rathauschef habe die Finanzen der Stadt nicht im Griff, kritisiert Kern. "Er hat 20 Millionen Schulden angehäuft – und das vor der Corona-Krise", moniert der Landtagsabgeordnete. "Das ist schade für eine Stadt, die eigentlich gute Einnahmen durch die Gewerbesteuer hat."

Beobachter sehen durchaus gute Chancen für Kern, in die Stichwahl zu kommen. Zwar habe er es als Auswärtiger etwas schwieriger und sei nicht so gut vernetzt wie die anderen Kandidaten, die alle aus Bensheim stammen oder schon länger dort leben. Allerdings hätten die Grünen seit Jahren eine starke Basis im Ort und bei lokalen wie überregionalen Wahlen in den vergangenen Jahren gut abgeschnitten.