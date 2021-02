Brühl/Schwetzingen. (man) Innerhalb weniger Tage hat die Gemeinde Brühl zusammen mit der dortigen Perkeo-Apotheke ein Corona-Schnelltestzentrum in der Jahnsporthalle eingerichtet. "Sinn ist es, symptomfreie und doch infizierte Menschen herauszufinden und so die unerkannten Infektionsketten zu unterbrechen", erklärt Apothekerin Katharina Weidner in einer Mitteilung der Gemeinde.

Sie bedanke sich für die Kooperationsbereitschaft der Gemeindeverwaltung und der Jahnschule, die ihre mit W-Lan ausgestattete Sporthalle samt Tischen und Stühlen zur Verfügung stellt. Seit diesem Mittwoch können sich dort sowohl Kita-Personal als auch Lehrkräfte mittels eines Antigen-Tests zweimal pro Woche freiwillig testen lassen. Das Angebot gilt auch für Tagesmütter und -väter. Die Schnelltests stellt die Perkeo-Apotheke zur Verfügung, die Kosten übernimmt das Land. Ihre Termine können die Berechtigten unter der Adresse www.apo-schnelltest.de/perkeo-apotheke vereinbaren. Nach dem "Abstrich" müssen die Getesteten die Halle sofort wieder verlassen. Das Ergebnis wird ihnen 15 Minuten später digital übermittelt.

In Schwetzingen gibt es derzeit kein zentrales Schnelltestzentrum für Erzieher und Lehrkräfte. Diese können sich aber mindestens bis zum 31. März ebenfalls zweimal pro Woche testen lassen. "Bislang können diese Tests bei der Hausarztpraxis Dr. Schmitt in Oftersheim und wohnortnah bei allen Corona-Schwerpunktpraxen und teilweise in Apotheken gemacht werden", erklärt Rathaussprecherin Andrea Baisch. Auch der Rhein-Neckar-Kreis biete solche Tests in seinem Testcenter in Reilingen an. Zudem überlegt die Stadtverwaltung gemeinsam mit Schwetzinger Apothekern, Schnelltests vor Ort für den städtischen Kindergarten "Spatzennest" und die Schulen in städtischer Trägerschaft anzubieten. "Wir sind zurzeit in Abstimmung, um dies eventuell ab nächster Woche so handhaben zu können", so Baisch.