Das Hochwasser richtete keinen Schaden an: So sieht es derzeit am Rhein bei Ketsch aus. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern und Rolf Kienle

Brühl/Ketsch. Hochwasser kommt jedes Jahr. Doch dieses Mal seien die Schäden in den Rheinauen doch recht massiv, sagt Brühls Bürgermeister Ralf Göck. Besonders hart hat es den Leinpfad direkt am Rhein getroffen. Das Hochwasser habe ein so tiefes Loch in den Weg gerissen, dass man hier den Weg nicht mehr sicher passieren könne. Und auf sechs bis sieben Meter Länge zerstörte das Hochwasser auch den Sommerdamm bei den Schwetzinger Wiesen in der Nähe des Rohrhofer Friedhofs. Neben den beiden Hotspots, so der neue Hauptamtsleiter Jochen Ungerer, seien auch mehrere landeinwärts gelegenen Wege vom Hochwasser betroffen und müssten repariert werden, bevor ein sicheres Begehen wieder möglich ist. Bis zum Wochenende seien Spaziergänge in den Rheinauen in Teilen aber wieder möglich, versicherte Göck.

Doch Spaziergänger sollten die Sperrungen unbedingt beachten, betonte der Rathauschef: "Das dient nicht nur der eigenen Sicherheit, sondern auch dem Schutz der Wildtiere, die sich aufgrund des Hochwassers immer noch nahe der Wege aufhalten und von Menschen aufgeschreckt werden können." Hundebesitzer sollten ihre Tiere anleinen. Daran hapere es noch, bedauerte Ungerer: "Die Unvernunft ist leider recht groß." Er geht davon aus, dass einige Tiere von Schaulustigen durch ihre Unvernunft ins Eis getrieben wurden und möglicherweise ums Leben kamen. Das war auch der Grund dafür, dass einige bereits geöffnete Wege wieder gesperrt wurden.

Brühl wurde vom Hochwasser stärker in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Gemeinde Brühl

Die Reparatur von Leinpfad und Sommerdamm wird sich eine Weile hinziehen. Beim Leinpfad könnte es sogar Monate dauern. Denn er liegt auf der Gemarkung von Edingen-Neckarhausen und fällt in den Zuständigkeitsbereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts. Dabei sei zu vermuten, dass dieses Amt mit ganz anderen Schäden zu tun haben und der Fuß- und Radweg keine wirklich hohe Priorisierung genießt, so Göck. "Wir als Gemeinde können da rein gar nichts tun." Das Gleiche gelte für den Sommerdamm, der auf Schwetzinger Gemarkung liegt und damit auch von Schwetzingen repariert werden muss.

In Ketsch sind dagegen keine Hochwasserschäden bekannt. Die Situation hat sich entspannt, die Rheininsel ist wieder trockenen Fußes begehbar. Die Gemeinde ist noch mal davon gekommen, nachdem die kritische Hochwasser-Marke nur knapp unterschritten wurde. In Ketsch achtet man gewohnheitsmäßig und sehr akribisch auf den Pegel Maxau und die entsprechenden Prognosen. Beim jetzt erreichten Pegel von 8,51 Meter lag man noch in der sogenannten Beobachtungsphase.

Das heißt, die Freiwillige Feuerwehr und die Zuständigen des Rathauses beobachten aufmerksam das Geschehen am Altrhein und vor allem an den Deichen, aber ab 8,61 Metern wird es kritisch. Da werden die zuständigen Gremien und Stellen alarmiert, da dann einen Hochwasserstab bilden.

Die Freiwillige Feuerwehr gehört an vorderster Stelle dazu. Das war diesmal nicht nötig; dem Rhein-Hochwasser fehlten dazu noch zehn Zentimeter. 8,51 Meter genügen allerdings bereits, um aus der 500 Hektar großen Rheininsel mit seinem Forsthaus und dem Wildschweingehege eine fast geschlossene Wasserfläche zu machen. Die Wege auf der Rheininsel wurden frühzeitig gesperrt. Das Wasser stand allerdings so hoch auf dem Hauptweg, dass es auch nicht mehr möglich war, die Wildschweine mit Futter zu versorgen. Das übernahm die Freiwillige Feuerwehr mit ihrem Boot.

Die erhöht liegende Gemeinde Ketsch war zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr. Auch die Bewohner des Hohwies-Sees bekamen keine nassen Füße, wie eine Bewohnerin schilderte, die ganzjährig am See lebt. Viele ihrer Nachbarn leben aber ohnehin nur in den Sommermonaten in ihrem See-Domizil.

Ob es im Frühjahr erneut zu Hochwasser kommt, sei derzeit nur schwer vorherzusagen. In Ketsch ist man jedenfalls wachsam. Kommen Schneeschmelze in den Bergen entlang des Rheins und starker Regen zusammen, dann nimmt die Gefahr zu und der Blick geht dann wieder zum Pegel Maxau, der viertelstündlich die aktuellen Werte veröffentlicht.