Brühl. (RNZ) Die Gemeinde Brühl bietet im Dezember in Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises zwei Impfaktionen im Ortsteil Rohrhof an. Sie finden am Freitag und Samstag, 3. und 4. Dezember, in Kooperation mit dem Pflegedienst Triebskorn statt. Am Freitag wird von 9.30 bis 15 Uhr geimpft, am Samstag von 11 bis 16.30 Uhr. Impfort ist die Ahornstraße 1. Wer noch nicht gegen das Coronavirus immunisiert wurde oder eine Zweit- oder Drittimpfung benötigt, kann dieses Angebot wahrnehmen.

Das mobile Impfteam bringe alle zugelassenen Vakzine mit, erklärt die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung. Einen Großteil davon mache der Impfstoff der Firma Moderna aus, denn damit wurden im Frühjahr 300 Menschen erst- und zweitgeimpft. Für die Aktionen am 3. und 4. Dezember ist keine Anmeldung nötig. Die Besucher müssen aber mit Wartezeit rechnen. Für Fragen steht der Pflegedienst Triebskorn in der Mannheimer Straße unter der Telefonnummer 06202 / 702.961 zur Verfügung.

Unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen gibt es mehr Infos zu Impfaktionen bei Institutionen, Vereinen und Firmen im Rhein-Neckar-Kreis.