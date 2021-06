Sören Junghans (l.) und Thomas Massoth freuen sich darauf, endlich Gäste in der „Ratsstube“ begrüßen zu können. Foto: Lenhardt

Brühl. (vkn) Die "Ratsstube" steht unter neuer Leitung: Nach einer mehrmonatigen Pause öffnen die beiden Pächter Sören Junghans und Thomas Massoth das Brühler Gemeindelokal am 3. Juli wieder. Neben dem Gaststättenbetrieb bieten sie auch Catering für Veranstaltungen an. Im September 2020 hatten die beiden ihre Bewerbung als neue Pächter der "Ratsstube" eingereicht. Den Pachtvertrag mit der Gemeinde, der die Gaststätte in der Festhalle gehört, unterzeichneten sie Ende April.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung auf Hochtouren. "Seit Herbst letzten Jahres sind wir dran", berichtet Junghans. Die Zusammenstellung des Personals sei noch nicht abgeschlossen. "Das beschäftigt uns gerade am meisten", so Junghans. Ein Problem, über das derzeit die ganze Gastrobranche klage. Auf ein solches Objekt wie die "Ratsstube" hätten er und sein Kollege lange gewartet, sagt Junghans.

Seit 20 Jahren ist er in der Region tätig, zuletzt als selbstständiger Chefkoch bei Veranstaltungen und Events. Genauso lange kennt der aus Ostdeutschland stammende Junghans auch seinen Partner Thomas Massoth. Der gelernte Hotel- und Restaurantfachmann stammt aus Weinheim und hat bei Junghans seine Ausbildung zum Küchenmeister absolviert.

In den vergangenen Jahren haben die beiden als selbstständige Köche für Veranstaltungen gearbeitet. Zu ihren Partnern zählten unter anderem regionale Großunternehmen wie SAP und Daimler Benz oder Kultureinrichtungen wie der Mannheimer Rosengarten und das Festspielhaus in Baden-Baden.

Die neue "Ratsstube" soll aufgefrischt und mit ein paar neuen Akzenten daherkommen. "Das Grundambiente ist aber geblieben", betont Junghans. Die Kosten für diese Arbeiten trägt die Gemeinde als Eigentümer der Räume. Etwa ein Jahr lang blieb das Restaurant aufgrund der Corona-Pandemie und des Pächterwechsels geschlossen. In Vor-Corona-Zeiten bot die "Ratsstube" im Innenbereich Platz für bis zu 120 Gäste auf zwei Etagen – mit Bar und Theke.

Im Außenbereich konnten 16 Gäste Platz nehmen. Künftig wird die "Ratsstube" jedoch über einen deutlich größeren Außenbereich verfügen, der zur Straße hin verlagert wurde und Platz für 30 bis 40 Personen bietet. Neben dem Restaurantbetrieb sieht der Pachtvertrag auch die Versorgung der Brühler Festhalle mit Speisen und Getränken vor.

Was das Kulinarische angeht, legen die neuen Pächter Wert auf regionale Produkte und eine "handwerkliche", europäische Küche. "Das Angebot richtet sich nach der Saison. Im Sommer geht es beispielsweise in Richtung einer leichten, mediterranen Küche", erläutert Junghans.

Auch französische, nordeuropäische und russische Spezialitäten stehen auf dem Plan. Auf regionale Spezialitäten wie das Badische Schäufele oder den berühmten Spargel wollen die neuen Chefs dabei aber keinesfalls verzichten – nur eben auf neuen Wegen.

Auch die Weinkarte soll vorzugsweise regionale Produkte enthalten. Für spezielle Anlässe dürfe es aber gern auch mal ein guter Tropfen aus Frankreich, Spanien oder Italien sein.