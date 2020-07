Von Volker Widdrat

Brühl. Die Entscheidung ist gefallen. Der Brühler Gemeinderat hat mehrheitlich das städtebauliche Konzept zur Bebauung des Sportareals "Am Schrankenbuckel" beschlossen. Mit der Aufgabe wurde das Büro MVV Regioplan aus Mannheim beauftragt. Die Gemeinde hatte ab Juli 2017 ein zweistufiges Auswahlverfahren durchgeführt, um das frei werdende Gelände des FV Brühl an einen Investor zu verkaufen. Der kombinierte Entwurf der Arbeitsgemeinschaft aus Conceptaplan und FWD Hausbau wurde in der Gemeinderatssitzung im März 2019 mehrheitlich als Sieger des Wettbewerbsverfahrens angenommen.

In der Folge bildete sich die Bürgerinitiative (BI) "Bebauung Sportareal "Am Schrankenbuckel", mit dem Ziel, die Bauverdichtung zu reduzieren, die Geschosszahl zu verringern, das gesamte Verkehrswegekonzept zu überarbeiten und Kapazitäten für Kinderbetreuungseinrichtungen zu berücksichtigen. Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschloss daraufhin die Bildung eines Runden Tischs, um die Bürger in die Weiterentwicklung des städtebaulichen Konzepts und in die Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs einzubeziehen.

Auftakt war vor einem Jahr die Veranstaltung "Dialog Wohnen am Schrankenbuckel", zu der alle Bürger eingeladen waren. Mitglieder des Runden Tischs waren neben Verwaltungs-, Fraktions- und BI-Vertretern je ein Gesandter aus den Bereichen Kindergärten, Seniorenheim und Menschen mit Behinderung. Dazu kamen über Losverfahren ermittelte Bewerber von Anrainern, Bewohner aus dem weiteren Umfeld sowie Vertreter der Gruppe künftiger Bewohner.

Der Runde Tisch traf sich erstmals im September 2019 zu einer Arbeitssitzung, der drei weitere Sitzungen bis zur letzten am 11. März dieses Jahres folgten. Für die weitere Bearbeitung des Projektes wurde die Empfehlung gegeben, die Dimensionierung des Seniorenzentrums nochmals kritisch zu überprüfen.

Der Gemeinderat hat diese Empfehlung aufgegriffen und den Investoren aufgegeben, eine erste Architekturstudie zum Seniorenzentrum zu erarbeiten. Ausgehend von dem Plan für den Runden Tisch am 11. März soll im Bereich der Römerstraße eine Abstufung erfolgen. Dem Ausschuss für Technik und Umwelt war das weiterentwickelte städtebauliche Konzept unlängst präsentiert worden. Das Gremium hatte mehrheitlich dem Gemeinderat empfohlen, nun den Bebauungsplan zu erstellen.

Vor der entscheidenden Abstimmung erläuterte Stadtplaner Timo Buff den Ratsmitgliedern noch einmal die Prozessdokumentation und vor allem das Ergebnis des vierten Runden Tischs. Fachgutachter hatten viele planerische Hinweise gegeben. Zuletzt waren auch noch die Themen Tiefgaragenzufahrten, Freiraumgestaltung und Regenwassermanagement behandelt worden.

Vor allem die Ausgestaltung des Seniorenzentrums war am Runden Tisch kontrovers diskutiert worden. Die Reduzierung der Geschosse auf drei beziehungsweise fünf im Turm sowie eine Reduzierung um ein Geschoss beim Gelenkgebäude waren Forderungen der BI, die wenige Tage nach der vierten Sitzung ihre Vorstellungen noch einmal plangrafisch eingebracht hatte. Architekt Simon Fellmeth zeigte Darstellungen des geplanten Seniorenzentrums aus der Vogelperspektive und aus bestimmten Blickwinkeln von der Straße.

Auf dem nordwestlichen Gebäudeflügel wird das Staffelgeschoss zurückgenommen. Dafür ist eine "grüne Dachlandschaft" vorgesehen, eine Art Gemeinschaftsfläche auf dem dritten Obergeschoss. Das Dachgeschoss wird mit Einschnitten ausgeführt, sodass das Gebäude nicht als eine lange Traufe wahrgenommen wird.

Für so ein großes Quartier sei es durchaus hilfreich, "wenn einzelne Bauteile oder Gebäude als Hochpunkte wahrnehmbar sind", führte Fellmeth aus und erntete dafür Gelächter vom Publikum. Von einem Illustrator entwickelte dreidimensionale Darstellungen zeigten dem Gemeinderat verschiedene Möglichkeiten der Farbgestaltung. Für die Bereiche Tagespflege, Wohngruppe, Gemeinschaftsraum und Sozialstation im Erdgeschoss könnte es eine eigene Sockelarchitektur geben. Die Fassade am Schrankenbuckel mit einer Länge von rund 50 Metern soll in Abschnitte gegliedert werden. Für das ganze Quartier soll eine Farbkonzeption entwickelt werden, so Fellmeth abschließend.

Alexander Kuhn vom Planungsbüro MVV Regioplan erläuterte, wie es mit dem städtebaulichen Entwurf weiter geht. Der Bebauungsplan der Innenentwicklung kann im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden. Das dauert etwa zwölf bis 18 Monate. Der städtebauliche Entwurf wird umgesetzt in einen Baurechtskanon, der die Basis für die Bauanträge bildet, so Kuhn: "Wir wollen möglichst alles tun, um den vorgegebenen städtebaulichen Rahmen genau so umzusetzen."

Die Gemeinderäte Bernd Kieser (CDU), Dagmar Krebaum (GLB), Wolfram Gothe (CDU) und Heidi Sennwitz (FW) waren entschuldigt. Der Beschlussvorschlag über das geänderte städtebauliche Konzept mit dem Auftrag, den Bebauungsplan zu erarbeiten, bekam zwölf Ja-Stimmen von CDU und SPD. Sieben Nein-Stimmen kamen von der GLB-Fraktion und den Freien Wählern.