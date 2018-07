Brühl. (rnz) Im Brühler Ortszentrum wird gebaut: Ab 23. Juli führt die Firma Walter in der Hildastraße umfangreiche Reparaturen am Asphalt durch. Unter anderem muss ein Kanalschaden behoben werden. Für die Dauer der Arbeiten bleibt die Hildastraße voll gesperrt.

Wie die Gemeinde mitteilt, seien die Arbeiten notwendig, weil sich die Verkehrsbelastung erhöht hat. Außerdem habe die hohe Anzahl an Aufgrabungsarbeiten für Versorgungsleitungen in den vergangenen Jahren den Straßenaufbau in seiner Stabilität geschwächt.

Die voraussichtlichen Reparaturkosten von rund 30.000 Euro teilen sich die MVV und die Gemeinde Brühl. Darauf habe man sich nach langen Verhandlungen geeinigt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich anderthalb bis maximal zwei Wochen. Umleitungsstrecken und die neue Führung des Busverkehrs werden ausgeschildert.