Brühl. (RNZ/rl) Zu einem Autobrand auf einem Parkplatz in der Schwetzinger Straße kam es am Donnerstagnachmittag. Wie die Feuerwehr Brühl mitteilte, wurden sie gegen 16.20 Uhr alarmiert. Als die ersten Kräfte am Brandort eintrafen, standen der Motorraum und Teile des Innenraumes des Wagens bereits in Flammen. Mit einem Trupp unter Atemschutz wurde das Feuer abgelöscht. Um auch die letzten Flammen zu ersticken wurde zusätzlich eine Schaumteppich ausgebracht. Damit sei das Feuer in kurzer Zeit gelöscht worden, hieß es.

Nach den Aufräumarbeiten konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Eine Spezialfirma wurde zur Reinigung des Parkplatzes angefordert. Im Einsatz war der Einsatzleitwagen sowie zwei Löschfahrzeuge mit insgesamt 20 Einsatzkräften.