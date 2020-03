Brühl. (RNZ/rl) Zu einem Flächenbrand auf den Wiesen hinter dem Friedhof Rohrhof kam es am Sonntagnachmittag. Wie die Feuerwehr Brühl mitteilte wurden die Einsatzkräfte gegen 17.12 Uhr alarmiert. Da die Einsatzstelle schwer zu erreichen war, fuhren die Fahrzeuge von verschiedenen Seiten an den Brandort heran. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz wurde das Feuer abgelöscht. Glutnester wurden dann von weiteren Einsatzkräften abgelöscht. Um genügend Wasser an die Einsatzstelle zu bekommen wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Die Einsatzfahrzeuge fuhren einen Hydranten am Friedhof Rohrhof an und füllten dort ihre Tanks ehe sie wieder die Einsatzstelle anfuhren.

Gegen 19 Uhr war der Einsatz beendet. Die Auffüll- und Reinigungsarbeiten an den Fahrzeugen soll noch einige Zeit in Anspruch nehmen.