Brühl. (RNZ) Nun ist es endlich offiziell: Die Supermarktkette Edeka übernimmt den Brühler Real-Markt in der Mannheimer Landstraße. Der Konzern habe ihm nun auf Nachfrage bestätigt, was die Lebensmittelzeitung bereits vor zwei Jahren berichtet hatte, erklärt der Brühler Bürgermeister Ralf Göck. "Gemäß dem Mietvertrag der Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbH mit den Eigentümern der Immobilie an der Mannheimer Landstraße beginnt der Vertrag ab Januar 2025", wird Axel Herrle von der Edeka-Expansionsabteilung in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung zitiert. Der bestehende Mietvertrag der Eigentümer mit Real gelte noch bis Ende 2024. Noch sei nicht bekannt, wann die Real-Filiale in Brühl ihre Pforten für immer schließe – auch wenn das Gros der Real-Märkte bereits an verschiedene Interessenten verkauft worden sei.

"Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das eine schwierige Situation", betonte der Bürgermeister, der nach eigenen Angaben regelmäßig Kontakt zum Real-Betriebsrat pflegt. "Sie wissen nicht, bis wann ihr Markt tatsächlich geöffnet bleibt und ob es eine Übernahmechance bei dem künftigen Marktbetreiber gibt." Er hoffe, dass bei den derzeit laufenden Übernahme-Gesprächen zwischen Edeka und Real an anderen Standorten nun auch die Situation des Brühler Markts thematisiert werde. Gut wäre, wenn Edeka früher einsteigen könnte und das Personal so eine Übernahmeperspektive hätte, betont Göck. Der Bürgermeister möchte auch "die sehr gute Versorgung mit Lebensmittel-Nahversorgern und Vollsortimentern in Brühl und Rohrhof erhalten wissen". Den neuen Mietern habe er deshalb die Unterstützung der Gemeinde bei ihren Umbauplänen angeboten. Die Schließzeit solle dabei möglichst gering gehalten werden, so der Rathauschef.