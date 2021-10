Brühl.(stek) Die Region bekommt einen neuen Radschnellweg von Mannheim über Schwetzingen nach Wiesloch/Walldorf. Der genaue Streckenverlauf ist allerdings noch unklar. Laut dem vom Verband Region Rhein-Neckar beauftragten Planungsbüro "R+T" gibt es für den Bereich rund um Brühl drei mögliche Routen. Die skizzierte Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Kieser kurz in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend. Variante eins führt nördlich an der Hufeisengemeinde vorbei. Variante zwei verläuft mittendurch und die dritte Route ebenfalls an der Gemeinde vorbei. In einer Vorbesprechung hatte sich der Technische Ausschuss einstimmig für Variante zwei ausgesprochen. Sie biete den besten Anschluss an den Radschnellweg – sowohl für Brühl als auch für den Ortsteil Rohrhof, sagte Kieser.

Die Verwaltung erhofft sich von dieser möglichen Route starke Impulse für den Radverkehr und sieht beim Umstieg von Berufspendlern aufs Fahrrad durchaus Potenzial. Allerdings seien dadurch Konflikte mit Anwohnern, Autofahrern und Parkplatzsuchenden vorprogrammiert. Auch Klaus Pietsch (Freie Wähler) ist sich des Konfliktpotenzials bewusst. Variante zwei biete jedoch den besten und schnellsten Anschluss an den geplanten Radschnellweg, meinte er. Den Konflikten, gerade im Bereich der Bahnhofstraße rund um die erwarteten Verluste von Anwohnerparkplätzen, müsse man früh begegnen und die bestmögliche Lösung finden. Mit dem Konfliktpotenzial anders umgehen will Thomas Gaisbauer (CDU). Die Christdemokraten favorisierten zwar Variante zwei, wollten aber per Antrag eine Änderung der Streckenführung erwirken.

Konflikte "vorprogrammiert"

Der Wirtschaftsweg parallel zur Schnellbahnstrecke sollte demnach als Radschnellweg genutzt werden. Mit dieser "alternativen Variante zwei" könnten der Gemeinde die erwarteten Konflikte erspart bleiben, meinte Gaisbauer. Ein weiterer Vorteil wäre die deutlichere Trennung von motorisiertem Verkehr und Radverkehr. "Das macht das Radfahren sicherer." Grundsätzlich gab sich der Christdemokrat nicht davon überzeugt, dass die Millionen-Ausgaben des Landes für den Radschnellweg den gewünschten Effekt haben und mehr Menschen aufs Rad umsteigen. "Ich habe da meine Zweifel."

Pascal Wassow (SPD) war angesichts des Vorstoßes der CDU irritiert. Die ursprüngliche Variante zwei sei die Route, auf die sich alle geeinigt hätten. Konfliktfreiheit gebe es per se nicht. Entscheidend sei aber, wie die Konflikte gemanagt würden. Auch Peter Pott (Grüne Liste) war überrascht. Der Radverkehr müsse sichtbar werden, meinte er. Das nütze am Ende allen, denn Sichtbarkeit steigere die Akzeptanz und die gegenseitige Rücksichtnahme. Eine Verkehrswende könne nicht konfliktfrei sein. Der Raum sei begrenzt, und eine Nutzungsänderung – zum Beispiel durch weniger Parkplätze und mehr Radwege – sorge bei manchen für Ärger. Doch auch er glaubt, dass diese Konflikte lösbar sind.

Die Räte lehnten den Antrag der CDU mehrheitlich ab und sprachen sich bei fünf Gegenstimmen für die Streckenvariante zwei aus. Es sei aber wichtig zu wissen, dass dieser Beschluss keine bindende Wirkung habe, betonte Pietsch. Man bringe damit lediglich den Willen der Gemeinde zum Ausdruck. "Die Entscheidung fällt an anderer Stelle."