Mannheim. (dpa-lsw/RNZ/mare) Bei einer Großübung in Mannheim haben 150 Einsatzkräfte erprobt, wie sie im Fall eines geplanten Terroranschlags mit biologischen Waffen gemeinsam agieren. Das Szenario war die Festnahme einer Gruppe, die in einem Mehrfamilienhaus mit dem tödlichen Gift Rizin und dem Pesterreger hantierte.

In der Realität hatte sich Mitte vergangenen Jahres in Köln ein ähnlicher Fall ereignet. Beteiligt waren am Donnerstag Polizei, Staatsanwaltschaft, Feuerwehr, Katastrophenschutz und öffentlicher Gesundheitsdienst. Die erste Übung ihrer Art im Südwesten weckte internationales Interesse. Unter den 200 Beobachtern waren auch Behördenvertreter aus Bulgarien und Israel.

Der Präsident des Landeskriminalamtes, Ralf Michelfelder, sagte, polizeiliche Arbeit basiere auf Handlungssicherheit und diese entstehe aus Routine. "Es gibt aber auch Situationen wie diese, wo wir glücklicherweise die Routine nicht erhalten im Alltag, und dann müssen wir das kompensieren durch Übungen." Jede der beteiligten Organisationen habe für sich gute Einsatzpläne. "Die Frage ist aber, funktioniert das Miteinander?" Die Auswertung findet einen Tag nach der Übung statt.

Antiterror-Übung in Mannheim - Die Fotogalerie











































































Das Szenario sah konkret so aus: Beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) ermitteln Polizeibeamte der Abteilung Staatsschutz gegen eine islamistische Zelle im Großraum Mannheim. Es ist Eile geboten.

Ein Spezialeinsatzkommandos (SEK) stürmt zeitgleich die beiden Wohnungen der verdächtigen Personen. In einer Wohnung entdecken sie einen leblosen Körper und stellen sofort fest, dass sie sich mitten in einem improvisierten Labor befinden.

Die Verdächtigen experimentierten offensichtlich mit biologischen Kampfstoffen. Zudem finden die Spezialkräfte eine funktionstüchtige Sprengstoffweste und Waffen.

Die Einsatzkräfte des LKA übernehmen die Entschärfung der Sprengstoffweste, die Tatortarbeit und die Sicherung von Daten in der kontaminierten Umgebung. Zudem führt das LKA die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen und beleuchtet die Hintergründe der Tat. Die Feuerwehr dekontaminiert die Beweismittel, Tatverdächtige, Anwohner und eingesetzte Kräfte.

Die Analytische Task Force des Bundes am Standort Mannheim kümmert sich zusammen mit den Einsatzkräften des Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz des Landesgesundheitsamtes um die Detektion, Identifikation und Analyse möglicher Kampfstoffe.

Kräfte des örtlichen Gesundheitsamtes kümmern sich um die seuchenhygienischen Maßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung der biologischen Gefahren. Hierzu werdenTatverdächtige, alle Anwohner sowie alle Einsatzkräfte untersucht. Bei Bedarf leiten die Kräfte klinische Behandlungen in die Wege und entscheiden über Quarantäne-Maßnahmen. Beraten werden sie hierbei durch eine Beratergruppe für Biologische Einsatzlagen des Robert Koch-Instituts.

Ansprechpartner für straf- und strafprozessrechtliche Fragestellungen und Entscheidungen ist die Staatsanwaltschaft Mannheim. Das Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg ist mit mehreren Mitarbeitern ebenfalls vor Ort, um für die Spurensicherung relevante Proben zu nehmen und Fragen im Zusammenhang mit der Leichenschau und einer Obduktion zu klären.

Die Gesamteinsatzleitung hat das Polizeipräsidium Mannheim und der Krisenstab der Stadt Mannheim.

Ziel der Übung war besonders die Optimierung der Kommunikationswege. "Für das Polizeipräsidium Mannheim ist es wichtig, sich mit eigenen Kräften an einem solchen Szenario eng abgestimmt zu beteiligen und das taktische Vorgehen realitätsnah zu üben", sagt Andreas Stenger, Präsident des Polizeipräsidiums Mannheim.