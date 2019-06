Mehrere hundert Menschen demonstrierten immer wieder rund um den Windpark am Stillfüssel in Wald-Michelbach-Siedelsbrunn. Foto: Willenberg

Von Harald Berlinghof

Bergstraße/Odenwald. Vor einigen Jahren versetzte das böse Wort von der "Odenwaldhölle" eine Region in Aufregung. Jetzt droht, so sieht es zumindest die Bürgerinitiative "Rettet den Odenwald", eine "Odenwaldkatastrophe".

Matthias Wilkes, der frühere Landrat des Kreises Bergstraße, sagt: "Der Vorwurf der ,Odenwaldhölle’ war der erste Anschlag auf unseren Odenwald. Die Windkraftanlagen sind der zweite." Genauso sehen das die inzwischen 30 Bürgerinitiativen. Sie kämpfen unter anderem im Süden bei Schlierbach und Ziegelhausen, an der Bergstraße in Weinheim, Hirschberg und Schriesheim und weiter nördlich an der hessischen Bergstraße.

Dabei kämpfen Vogel-, Natur- und und Landschaftsschützer Seit an Seit mit Anwohnern und Nachbarn. Für den Erhalt der "Restnatur" und der Ruhe in ihren Eigenheimen. Schallemissionen, flirrender Schattenwurf und sogar niederfrequenter Infraschall, der krank macht, lauten die Befürchtungen. Rotmilan und Schwarzstorch sollen durch die Anlagen gefährdet sein. Außerdem seien die Windgeschwindigkeiten zu gering für einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen. Die Argumente fliegen hin und her.

Die Befürworter verweisen auf die Erneuerbaren Energien aus Wind und den Klimawandel durch Kohle und Erdöl. Einig sind sich alle darin, dass die Kernenergie keine Renaissance erleben soll. Andererseits: Wenn bei zu hohem Energieverbrauch Strom aus Frankreich dazu gekauft werden muss, kehrt sie durch die Hintertür zurück.

Aktueller Aufreger ist ein Beschluss des Planungsausschusses der Regionalversammlung Südhessen vom 7. Juni. Danach soll 1,4 Prozent der Fläche Südhessens für die Windenergie bereitgestellt werden. Neu ist, dass der Verband weitere "weiße Flächen" nicht als sogenannte Ausschlussgebiete, sondern als "potenziell zulässige Windkraftstandorte" ausweisen will. Diese Areale umfassen weitere 0,8 Prozent der Fläche Südhessens. Weil die Regionalversammlung die Entscheidung des Ausschusses noch bestätigen muss, blasen die Bürgerinitiativen jetzt zum Sturm auf Frankfurt.

Dort soll das Gremium am heutigen Freitag tagen. Die Bürgerinitiative "Rettet den Odenwald" hat dazu eine Demonstrationsfahrt organisiert. Statt der von vielen Politikern und Interessenvertretern geforderten dritten Offenlage könnte jetzt die "Weißflächenlösung" kommen, befürchten die Initiatoren. Mit Bannern, Trillerpfeifen und Warnwesten wollen sie ihrem Unmut Gehör verschaffen.

Auch in Baden-Württemberg gibt es eine Vorrangregelung für Windkraftanlagen auf definierten Flächen. Ausschlussgebiete gibt es hier nicht mehr. Bei den restlichen entscheiden die Kommunen, ob sie Windkraftanlagen zulassen oder nicht. Aber auch dort müssen die vom Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim und vom Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) festgelegten Ausschlusskriterien beachtet werden. Dazu gehören strenge Abstandsgebote zu Siedlungsflächen, zu Naturschutzschutzgebieten oder auch zu Einflugschneisen von Kleinflugzeugen und Rettungshubschraubern.

Die Bürgerinitiative "Gegenwind 21" sorgt sich auch um die Heidelberger Stadtteile Schlierbach und Ziegelhausen. 20 Großanlagen sollen von dort aus sichtbar aufgestellt werden, sechs auf dem Weißen Stein, vier auf Dossenheimer Gemarkung sowie jeweils fünf auf dem Lammertskopf und dem Auerhahnkopf. Hinzu kommen je drei weitere 200 Meter hohe, weithin sichtbare Windspargel auf dem Hohen Nistler und auf Drei Eichen.