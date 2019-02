Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Ganz in Schwarz kommt Andrea Edinger zum Gespräch mit der RNZ. Leicht melancholisch schauen ihre strahlend blauen Augen drein. Sie hat noch einen Termin: Sie wird zu den Angehörigen eines Toten fahren und mit ihnen einen schweren Tag vorbereiten - die Beerdigung. Denn die 55-Jährige arbeitet als Trauerrednerin.

"Kein Tag ist wie der andere", sagt die Leutershausenerin über ihren Beruf. Das hat verschiedene Gründe. So kann es sein, dass sie bei gleich drei Beerdigungen täglich spricht, aber auch manchmal einige Tage ohne ein Begräbnis vergehen. Zudem sind die Wünsche der Menschen auch sehr unterschiedlich.

Da war beispielsweise eine schottische Beerdigung. "Da wurde Whiskey am Grab getrunken, und die Herren trugen Kilts", erinnert sich die gebürtige Großsachsenerin. Unvergessen ist für sie auch die Rocker-Trauerfeier, bei der die Harley Davidson neben dem Sarg stand und "Highway to Hell" erklang.

Außergewöhnlich fand sie auch die Beerdigung einer Feministin, die an eine Erdgöttin glaubte. Auch wenn diejenigen, die sie buchen, in der Regel nicht klassisch an Gott Glaubende sind, ist Edinger ein religiöser Charakter bei ihren Trauerreden wichtig. Sie orientiert sich aber da auch ganz an den Wünschen der Angehörigen. Oder auch des Sterbenden. Denn Edinger, die gelernte Buchhändlerin ist, geht auch ins Hospiz, wenn das gewollt wird. "Das ist noch emotionaler", gibt sie offen zu.

Mit der Trauer in ihrem beruflichen Leben könne sie auch nur so gut umgehen, weil sie eigentlich eine Frohnatur sei, erklärt die 55-Jährige. Und das merkt und spürt man. Schnell gerät man mit ihr ins Plaudern, immer wieder umspielt ein Lächeln ihre Lippen. Auch wenn sie sich bewusst ist, dass sie eine Gratwanderung zwischen Mitgefühl und "Teflon" absolvieren muss, gelingt es ihr nicht immer. Zum Beispiel bei Beerdigungen von Kindern. Und das kann sie dann auch nicht ganz aus ihrem Privatleben raushalten. "Manchmal sieht man mir die Traurigkeit auch an."

Kein Wunder, ihr Tätigkeitsort ist die Trauerhalle oder auch der Friedwald. Edingers Arbeit beschränkt sich aber keineswegs nur auf die Rede an sich, sie hilft bei der Musikauswahl oder auch beim Erstellen einer Bildershow. Und sie nimmt sich im Vorfeld viel Zeit für die Angehörigen und stellt ihnen zahlreiche Fragen. "Ich habe auch gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen", sagt Edinger. Und oft wäre sie schon nach den Trauerfeiern gefragt worden, ob sie den Verstorbenen gekannt hätte.

Dass sie vor zehn Jahren zur Trauerrednerin wurde, liegt an zwei Umständen. So musste sie ihre Buchhandlung in Weinheim schließen, weil der Online-Buchhandel ihr den Garaus machte, und sie lernte in einem Literatur-Chat eine Trauerrednerin kennen, die ihr Einfühlungsvermögen und Talent bescheinigte. Ein halbes Jahr ging sie bei ihr in die Lehre - Trauerredner ist kein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf - und fing an. Sie ist gefragt, übrigens nicht nur bei Trauerfeiern, sondern mittlerweile auch bei Hochzeiten.

Bei einer Trauerfeier, auf der sie sprach, wurde ein Mitarbeiter des Weinheimer Beltz-Verlags auf sie aufmerksam. Prompt bekam sie eine Anfrage, ob sie nicht Bücher zur Trauerbewältigung schreiben wolle. Und zwar besondere, die Angehörige selbst ausfüllen sollen. "Oft kann man sich ja durch Schreiben auch von Ballast befreien", erklärt Edinger. Und so sind "Meine Mutter und ich" sowie "Mein Vater und ich" entstanden, die ab 13. Februar im Handel erhältlich sind.

111 Fragen enthält das Werk, das nicht nur viel Platz für schriftliche Erinnerungen, sondern auch für Fotos oder Bilder bietet. Edinger ist schon ein wenig stolz auf dieses "persönliche Abschiedsbuch". Vielleicht wird sie ja auch irgendwann einmal ihre beruflichen Erfahrungen zu Papier bringen. Auch das wäre sicherlich lesenswert. Einen konkreten Wunsch hat die Leutershausenerin auch noch: "Ich würde gerne mal eine Trauerrede im Dialekt halten", sagt Edinger. Denn sie ist von Herzen gerne Kurpfälzerin. Und Trauerrednerin.

Sie packt die Beerdigungsmusik, die sie gerade gezeigt hat, wieder in die Tasche und fährt zum nächsten Termin - mit Trauernden. Um ihnen einen der schwersten Tage ihres Lebens zumindest etwas leichter zu machen.

Info: "Meine Mutter und ich" sowie "Mein Vater und ich" von Andrea Edinger sind jeweils ab 13. Februar im Buchhandel und online erhältlich. Verlag: Beltz. Kosten: 14,95 Euro.