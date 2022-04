Von Sabine Hebbelmann

Nußloch/Leimen. Wenn ihr Kind einnässt, sind es oft die Eltern, die ein Problem haben. Denn hinter unerwünschtem Verhalten können Spannungen zwischen den Eltern stecken. Die Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts- und Lebensfragen Neckargemünd-Leimen arbeitet mit dem familientherapeutischen Ansatz, wonach an Problemen des "Symptomträgers" das Beziehungsnetz beteiligt ist und in die Beratung einbezogen wird.

Der Schwerpunkt liegt auf der Aktivierung und Stärkung der Ressourcen, die zur selbstständigen Lösung von Konflikten verfügbar sind, sagt der langjährige Leiter, Diplom-Psychologe Robert Braun. Zum 1. April ist er in den Ruhestand gegangen und hat die Leitung an seinen Nachfolger Stefan Jooß übergeben, der seit drei Jahren im Team ist. Im Rückblick beschreibt er, mit welchen Belastungen Familien zu kämpfen haben und wie sie damit umgehen.

Braun beobachtet, dass sich das Familienbild in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat. Durch niedrige Geburtenraten kommt den wenigen Kindern große Bedeutung zu. Manche Eltern schicken den Nachwuchs in zweisprachige Kindergärten oder auf Privatschulen und investieren alles, damit er den Lebensstandard halten kann. Damit setzen sie sich und ihre Kinder unter Druck.

Zugleich wurden im Zuge der Individualisierung gesellschaftliche Normen und Vorgaben zurückgedrängt. Die Eltern, von ihren eigenen Elternhäusern geprägt, sind gefordert, zu einer gemeinsamen Position zu finden und Orientierung und Halt zu bieten. Dafür müssen sie sich verständigen: Wie gehen wir mit Traditionen in der eigenen Familie um? Wie wollen wir sie zusammenbringen? Diskussionen über unterschiedliche Erziehungsvorstellungen kommen in der Beratung häufiger zur Sprache.

Sie seien wichtig, sollten aber nicht vor dem Kind ausgetragen werden, rät er. Bei einer Scheidung sollten Eltern die Möglichkeit haben, ihre Streitpunkte schnell zu klären, betont der 65-Jährige und hebt das Cochemer Modell hervor. Am Amtsgericht Cochem führte der dortige Familienrichter 1992 eine neue Arbeitsweise ein. Ziel war, eine Eskalation um das Sorge- beziehungsweise Umgangsrecht zu verhindern und die Kooperation der am gerichtlichen Verfahren Beteiligten auf die Interessen des Kindes auszurichten.

Der Ansatz, der Eingang in die Gesetzgebung fand, umfasst auch Hinweise auf Möglichkeiten der Beratung und nötigenfalls Anordnung zur Teilnahme an Informationsgesprächen oder Beratungen. Für Braun gehört dazu, individuell herauszufinden, wie die Aufteilung der Erziehung und Betreuung am besten zur Situation der Eltern und der Kinder passt.

Belastete Familien zu erreichen, sieht er als eine weitere Herausforderung. Daher gehen die Berater auch in Kindergärten und Schulen. Mit einer zweisprachigen Beraterin, einem muttersprachlichen Programm und einem Flyer in türkischer Sprache wendet sich die Beratungsstelle auch gezielt an türkische Frauen.

Was ihn 32 Jahre in derselben Beratungsstelle gehalten habe, sei die vielfältige und kurzweilige Arbeit mit sechs Teammitgliedern, die aus unterschiedlichen Berufsgruppen kommen. Und was macht er nach der Pensionierung? Braun will seine Problemlösungskompetenzen auch weiterhin nutzbar machen und als Organisationsberater in der Evangelischen Landeskirche in Baden den Wandel begleiten.