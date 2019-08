Bensheim. (pol/mün) In einem Badesee in Bensheim ist am Dienstagnachmittag ein Mann untergegangen und später verstorben. Gegen 14.45 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden.

Die Feuerwehr Bensheim, Polizeistreifen sowie die DLRG aus Heppenheim, Lampertheim und Biblis suchten daraufhin nach der Person. Schließlich konnte er durch die DLRG sowie einen Beamten der Polizeistation Bensheim im Wasser entdeckt und geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche starb der Mann noch vor Ort.

Doch es ist unklar, wer der Tote ist. Deshalb bittet die Kriminalpolizei um Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060.

Der Unbekannte ist von korpulenter Statur und hat längere helle Haare im Hinterkopfbereich. Sein Oberkopf ist kahl. Er hat wenig Zähne und macht insgesamt einen verwahrlosten Eindruck.