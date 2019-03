Von Christian Berger

Speyer/Reilingen. Mit der laufenden Sanierung der Salierbrücke werden bei Johann Czuberny die Erinnerungen an seine Mitarbeit beim Bau der Rheinquerung vor mehr als 60 Jahren wieder lebendig. Vom Frühjahr 1955 bis Herbst 1956 war der Reilinger auf der Großbaustelle im Einsatz. Die Arbeitsbedingungen waren teilweise zwar sehr schwierig. Für Czuberny war das Projekt aber auch der Beginn seines beruflichen Werdegangs.

Johann Czuberny. Foto: Becker

"Am 2. Mai 1955 war mein erster Arbeitstag auf der Baustelle", sagt der 89-Jährige. Für die Montage der tonnenschweren Eisenteile der Stahlbalkenbrücke über den Rhein war die Firma C. H. Jucho aus Dortmund zuständig. "Ich wurde für den Bau der Brücke bei Jucho als Schweißer eingestellt. Insgesamt waren wir acht bis zehn Arbeiter, aber ich war als Einziger aus der Gegend", sagt Czuberny.

Der damals 25-Jährige wohnte seinerzeit schon in Reilingen, wo er heute noch im eigenen Haus lebt. 1953 hatte er geheiratet. Am 4. Juli 1954, dem Tag, an dem die deutsche Nationalmannschaft in Bern Fußball-Weltmeister wurde, ist sein Sohn geboren worden. Zwei Töchter folgten einige Jahre darauf. Um seine Familie besser versorgen zu können, besuchte der gelernte Metzger einen Kurs an der Mannheimer Schweißer-Schule. "Die wollten mich am liebsten dort behalten, damit ich selbst Ausbilder werde", erinnert sich Czuberny. Doch er ging lieber zu Brown Boveri (BBC). Nachdem der junge Schweißer einige Berufserfahrung gesammelt hatte, kam das Angebot von Jucho. "Ich habe an der Rheinbrücke auch die Hauptstücke miteinander verschweißt. Das waren Schweißnähte, die durch Röntgen überprüft wurden. Es gab nie etwas zu beanstanden", erzählt der 89-Jährige. Als Schweißer müsse man "sehr gute Augen, eine ruhige Hand und eine gewisse Sorgfalt" besitzen, erklärt Czuberny.

"Von Ende Januar bis Ende März 1956 gab es Dauerfrost, so dass wir nicht schweißen konnten", erinnert sich der Rentner an eine lange Unterbrechung der Bauarbeiten. Die Temperaturen seien auf bis zu 28 Grad unter den Gefrierpunkt gefallen, wegen Eisschollen auf dem Rhein sei der Fährverkehr eingestellt worden. Bereits bei weniger als fünf Grad Lufttemperatur könne man nicht schweißen, betont Czuberny. Im Sommer habe es eine ganz andere Schwierigkeit gegeben: Im stählernen Hohlkasten der Brücke sei es mitunter mehr als 50 Grad heiß geworden. "Wir sind zur Abkühlung in den Rhein gesprungen und haben dann weiter geschweißt. Nach einer Stunde war die Kleidung schon wieder trocken", blickt der 89-Jährige zurück. Abgesehen von den hohen Temperaturen: "Die Schweißarbeiten über Kopf waren sehr anstrengend." Um den Verzug durch die lange Frostperiode im Zeitplan aufzuholen, sei oft samstags - "ganz normal zehn Stunden" - und manchmal sogar an Sonntagen gearbeitet worden. "Das Schweißen macht ja keinen Lärm", stellt Czuberny fest. Trotz der immensen Anstrengungen sei der Rückstand nie ganz aufgeholt worden. Die Brücke wurde im November 1956 eröffnet. Sie ist die Nachfolgerin einer von den Alliierten 1945 wenige Meter weiter nördlich eingerichteten Pontonbrücke.

Apropos Pontons, also sogenannte Schwimmkörper: Als das Mittelstück der Strombrücke mit einem Schwimmbagger eingehoben werden sollte, gab es Niedrigwasser am Rhein, erinnert sich der Reilinger. "Die nötige Höhe wurde erst nicht erreicht, deshalb wurden Pontons am Schwimmbagger angebracht. Dann ging es doch", sagt Czuberny.

Nach dem Ende seiner Arbeit an der Brücke ging der damals 27-Jährige ins Ruhrgebiet, um dort als Vorarbeiter bei Jucho Hochöfen und andere große Anlagen zu verschweißen. "Das war sehr viel Arbeit. Weil ich nur selten nach Hause kam, bin ich nach vier, fünf Jahren zu den Heidelberger Druckmaschinen in Wiesloch gewechselt", erklärt er. Dort blieb er als Schweißer bis zum Ruhestand.

Das technische Talent haben Czubernys Sohn Rolf - er wurde Elektro-Ingenieur - und seine Enkelsöhne geerbt, zeigt sich der 89-Jährige stolz. Weil er nicht mehr so gut zu Fuß ist, könne er sich die Brückensanierung nicht mit eigenen Augen ansehen. Auf dem Laufenden hält ihn seine Schwiegertochter Daniela, die in Speyer arbeitet.