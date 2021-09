Von Volker Endres

Ludwigshafen. "Fassbar ist dieses Unglück für uns bis heute nicht", sagt BASF-Standortleiterin Melanie Maas-Brunner. Gemeinsam mit Martin Brudermüller, dem Vorstandsvorsitzenden des Chemiekonzerns, und der städtischen Beigeordneten Cornelia Reifenberg gedenkt sie am Dienstag auf dem Ludwigshafener Hauptfriedhof der Opfer der Explosionskatastrophe vor genau 100 Jahren. Die drei stehen auch für die Sicherheitspartnerschaft zwischen Stadt und dem Unternehmen, die damals begründet wurde.

Brudermüller erklärt, das schwere Unglück, "aber auch jeder andere Unfall", der sich in einem BASF-Werk ereigne, "ist für uns eine eindringliche Mahnung". Reifenberg zieht einen Vergleich zu der Ammoniumnitrat-Explosion im vergangenen Jahr in Beirut. "Man bekommt vielleicht einen Eindruck von damals, wenn man an diese Bilder denkt", sagt sie.

Tausende Male sei die Lockerungssprengung in dem Ludwigshafener Werkssilo gut gegangen, so Brudermüller. "Die Arbeit war Routine." Bis zum 21. September 1921. Beim größten zivilen Unglück explodierte die Mischung aus Ammoniumsulfat und -nitrat, hinterließ nicht nur einen 165 Meter langen und fast 20 Meter tiefen Krater, sondern "hundertfachen Tod, tausendfache Verletzung und unvorstellbare Zerstörung", sagt der Konzernchef. Und wieder spricht er von Mahnung. "Eine Mahnung, dass wir in der chemischen Industrie immer mit äußerster Umsicht arbeiten müssen. Eine Mahnung, dass wir alles Erdenkliche dafür tun, damit solch ein Unglück nicht wieder geschieht", betont er am Mahnmal auf dem Hauptfriedhof, wo 156 Namen der insgesamt 561 Opfer verewigt sind. Auf dem Friedhof im Stadtteil Oppau erinnert ein Mahnmal an 94 getötete Menschen, 29 sind es im Nachbarort Edigheim.

"Wir gedenken auch der zahllosen Helfer beim Wiederaufbau", ergänzt Reifenberg und verweist auf die Welle der Solidarität nach der Katastrophe, die riesige Anteilnahme. Und sie hebt den ungebrochenen Willen der Bewohner zum Wiederaufbau Oppaus hervor, der bereits 1924 abgeschlossen war.