Das BASF-Stammwerk in Ludwigshafen am Rhein. Foto: Archiv

Ludwigshafen. (RNZ) Der Chemiekonzern BASF teilte am Freitagmorgen mit, dass es am Samstag, 10. Juli, zur Bildung einer gelblichen Abgasfahne kommen kann. Im Kraftwerk Süd wird nach abgeschlossenen Wartungsarbeiten eine Gasturbine in Betrieb genommen.