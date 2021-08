Von Gerhard Bühler

Ludwigshafen. Am 21. September 1921 haben zwei kurz aufeinander folgende Explosionen ungeheuren Ausmaßes in einem Düngemittelsilo der BASF die Stadt und die Region erschüttert. 561 Menschen verloren ihr Leben, die meisten davon im Ludwigshafener Vorort Oppau, unweit der Unglücksstelle. Seit Sonntag erinnert eine Ausstellung im Heimatmuseum des Oppauer Rathauses an das verheerende Unglück.

Zahlreiche historische Fotografien von den Zuständen in Oppau und den Menschen dort lassen das Ereignis für den Betrachter wieder lebendig werden. Ergänzende Texte auf großen Tafeln informieren über die Unglücksumstände, die Opfer und Schäden sowie über die anschließende Hilfe und den Wiederaufbau. In Glasvitrinen sind historische Gegenstände zu sehen, darunter eine Zeitungsseite mit dem Bericht vom 21. September 1921 oder die spätere Trauerrede des Reichspräsidenten Friedrich Ebert in Ludwigshafen.

Das schwarz-weiße Luftbild vom Unglücksort brennt sich jedem Betrachter unweigerlich ins Gedächtnis ein. Es zeigt den riesigen Krater von ungeheuren Ausmaßen an dem Ort, wo zuvor das Düngemittelsilo stand. Das schwarze Loch ist 96 Meter breit, 165 Meter lang und fast 20 Meter tief. Die nähere Umgebung im Werksgelände sieht aus wie nach einem schweren Bombenangriff. Von vielen Gebäuden sind nur Mauerreste und Ruinen stehen geblieben. Noch in Frankfurt gingen damals Fenster zu Bruch. Im nahen Oppau wurden durch das Unglück 80 Prozent der Häuser zerstört, der Rest beschädigt. Neben den Toten erlitten zweitausend Menschen zum Teil schwere Verletzungen.

"Wir haben in Oppau ein trauriges Alleinstellungsmerkmal. 1921 passierte hier die größte zivile Katastrophe in der deutschen Geschichte", sagte Ludwigshafens Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD) bei der Ausstellungseröffnung. Auch sein Elternhaus in Oppau sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Noch heute sei dort die Jahreszahl 1948 zu lesen, als das Haus nach der Explosion eines Kesselwagens zum dritten Mal wiederaufgebaut werden musste, erzählt Schwarz.

Im voll besetzten Ausstellungsraum des Karl-Otto-Braun-Museums im Oppauer Rathaus sprach am Sonntag auch Melanie Maas-Brunner, Vorstandsmitglied der BASF: "Es war eine Tragödie von nationaler Tragweite. Für uns ist es noch immer eine eindringliche Mahnung." Eine filmische Dokumentation über das Unglück, die von BASF-Historikern erarbeitet worden sei, werde am 21. September im Stadtmuseum und am 12. November im Oppauer Bürgerhaus gezeigt, kündigte sie an.

Wie Michael Wadle, Leiter des BASF-Unternehmensarchivs, später sagte, sind mögliche Besucherzahlen dieser Veranstaltungen wegen der aktuellen Corona-Lage noch unklar. In jedem Fall werde der 15-minütige Filmbeitrag ab 21. September auf der Homepage der BASF zu sehen sein.

Einige historische Fakten über Oppau, den Bau des BASF-Werks sowie das Unglück und seine Folgen trug im Anschluss Stefan Mörz vor, der Leiter des Ludwigshafener Stadtarchivs. Im Jahr 1913 hatte die Produktion von Ammoniumsulfat als Düngemittel begonnen. Mit dem Ersten Weltkrieg kam dem von der BASF entwickelten Verfahren größte Bedeutung zu.

Weil Deutschland auf dem Seeweg keinen Salpeter mehr einführen konnte, drohte schon 1915 aus Mangel an explosiven Grundstoffen für die Munitionsherstellung die Niederlage. Doch durch die Herstellung von Ammoniumnitrat als Sprengstoff konnte dies damals ausgeglichen werden. Jahrelang wurden im Silo große Mengen Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat zusammen gelagert, deren Mischung man für risikolos hielt. Bis zum 21. September 1921.

Die BASF habe nie eine Schuld eingestanden oder sei eine rechtliche Verpflichtung eingegangen. Doch habe das Unternehmen mit 16 Millionen Goldmark sowieso alles bezahlt, was zu bezahlen war. Gezahlt worden sei manchmal nur nach einigem Streit und Drängen der Opfer, merkte Mörz aber an. Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen sei damals verdrängt worden. Erst nach dem Explosionsunglück 1948 habe ein Sicherheitsdenken nach heutigen Maßstäben eingesetzt.

Wie Udo Scheuermann, ehemaliger Ortsvorsteher und Vorsitzender des Fördervereins Karl-Otto-Braun-Museum, sagte, sei es eine Verpflichtung für den Verein gewesen, an das Unglück 1921 zu erinnern. Oppau pflege heute eine gute Nachbarschaft zur BASF und vertraue auf den hohen Sicherheitsstandard im Unternehmen.

Info: Das Karl-Otto-Braun-Museum im Rathaus Oppau, Edigheimer Straße 26, ist an Sonntagen von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr geöffnet sowie nach telefonischer Vereinbarung. Die Ausstellung "100 Jahre Explosionsunglück in der BASF" endet am 24. Oktober. Vorgesehen sind in Ludwigshafen auch Gedenkveranstaltungen auf dem Hauptfriedhof sowie auf den Friedhöfen Oppau und Edigheim.