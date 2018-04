Heidelberg. (pri/rl) Wegen starker Rauchentwicklung in einem Waggon, musste der Intercity IC 2276 auf dem Weg von Heidelberg nach Mannheim in Höhe des Grenzhofs anhalten. Der Zugverkehr in Richtung Mannheim ist unterbrochen.

Die Feuerwehr war unter anderem mit einem Schienenfahrzeug im Einsatz, da man zunächst von einem Brand ausging. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass eine Bremse an dem Zug heißgelaufen war.

Feuerwehreinsatz beendet! Zugverkehr zw #Mannheim <> #Heidelberg wird in Kürze wieder aufgenommen❗️

Bitte rechnen Sie noch mit Verspätungen & evtl Teilausfällen! — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) 16. April 2018

Bei dem Zwischenfall am Montagachmittag wurde niemand verletzt. Die Insassen des betroffenen Waggons wurden auf die anderen Waggons verteilt. Nach Abschluss der ersten Reparaturarbeiten, wurde der Zug gegen 17 Uhr wieder langsam in Bewegung gesetzt, um zu testen, ob die Bremsen wieder heißlaufen.

Auf der Strecke kommt es weiter zu Verspätungen.