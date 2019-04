Von Stefan Hagen

Weinheim/Heidelberg. Das gibt es selbst bei der Bahn nicht alle Tage: Gleich drei Regionalzüge sind am Dienstag binnen kürzester Zeit auf der Strecke Heidelberg-Frankfurt beziehungsweise Frankfurt-Heidelberg wegen Defekten an den Triebfahrzeugen liegen geblieben.

Das Malheur beginnt kurz vor 13 Uhr, als die RB 68, die nach Frankfurt unterwegs ist, im Weinheimer Hauptbahnhof ihren Geist aufgibt. Parallel dazu versagt der Zug in der Gegenrichtung im nur wenige Kilometer entfernten Hemsbach seinen Dienst. Das Chaos komplett macht dann eine weitere Regionalbahn, die ihre Fahrgäste eigentlich nach Heidelberg bringen soll - doch plötzlich müssen die Menschen in Weinheim den Zug verlassen. Ratlosigkeit macht sich breit - auch bei den Mitarbeitern der Bahn. Der Lokführer eines der defekten Züge sieht sich mit bohrenden Fragen konfrontiert. Was denn los sei? Wann es endlich weiter gehe? Der Mann bleibt ruhig und sachlich, erklärt, dass das Triebfahrzeug ein technisches Problem habe. Und er hat Humor: "Soll ich vielleicht den ADAC rufen?", stellt er als Gegenfrage in den Raum.

Diese Idee ist gar nicht so weit hergeholt, denn die beiden Züge sollen tatsächlich abgeschleppt werden, wie ein Bahnsprecher gegenüber der RNZ erläutert - und zwar von dem Zug, der statt nach Heidelberg zu fahren, in Weinheim gestoppt hat. "Das war der Plan", sagt der Bahnsprecher. Doch wieder greift die vermaledeite Technik schicksalhaft ins Geschehen ein - auch der "Rettungszug" braucht jetzt Hilfe, es geht weder vor noch zurück.

Auf den Bahnsteigen im Weinheimer Hauptbahnhof herrscht nun Hochbetrieb, bei den meisten Fahrgästen tendiert die Laune Richtung Nullpunkt. "Kaum steigen die Temperaturen, schon streikt die Technik", motzt jemand. "Das liegt nicht am Wetter", kontert der Lokführer. Derweil hastet ein Mann mit Block und Stift vorbei, an dessen Revers ein Schild mit der Aufschrift "Fahrgastbefragung" prangt. Er verschwindet schnell in der Unterführung, Fahrgäste will er jetzt wohl lieber nicht befragen.

"Wir haben Probleme mit der Elektronik", redet der Bahnsprecher gar nicht lange um den heißen Brei herum. Nun ist guter Rat teuer. Fast schon verzweifelt wird nach Lösungen gesucht. Abschleppen bleibt schließlich die einzige Option. Gegen 17 Uhr, kündigt der Bahnsprecher an, sollen die Züge in Weinheim an einen funktionierenden Zug "angedockt" werden. Daraus wird schließlich 18 Uhr. "Die Züge sind jetzt raus aus dem Weinheimer Hauptbahnhof", meldet der Bahnsprecher. Sie würden nun nach Frankfurt geschleppt und dort genau unter die Lupe genommen.

Der Zug, der gegen 13 Uhr in Hemsbach liegen geblieben ist, steht um 18 Uhr noch immer dort. Man suche noch nach Kapazitäten, um auch diesen Zug abzuschleppen, sagt der Bahnsprecher, der noch nachschiebt, dass es im weiteren Verlauf auf der Strecke Probleme, bis hin zu Zugausfällen, gegeben habe.