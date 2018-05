Rhein-Neckar. Die Temperaturen klettern, und in der Metropolregion beginnt die Badesaison. Wer sich nach dem kühlen Nass sehnt, aber nicht ins Freibad will, für den sind die Badeseen in der Kurpfalz eine erfrischende Alternative. Die Wasserqualität war in den vergangenen Jahren fast überall ausgezeichnet. Mit dem Weinheimer Waidsee und dem Erlichsee in Oberhausen-Rheinhausen öffnen am heutigen Samstag die beiden letzten großen Badeseen in der Region. Die RNZ gibt einen Überblick:

St. Leoner See: Die Saison hat bereits am 1. Mai begonnen. Geöffnet ist täglich von 9 bis 21 Uhr. Der Badesee bietet unter anderem Möglichkeiten zum Wasserski fahren, Angeln und Tauchen. Neben einem Restaurant und einem Biergarten schließt sich ein Campingplatz an das Gelände an. Parkplätze stehen reichlich zur Verfügung. Die Bus-Linie 719, die zwischen Neulußheim und Rot-Malsch verkehrt, und die Linie 720 (Heidelberg-St. Leon) fahren die Haltestelle am See an. Der Eintritt kostet 2,50 Euro (ermäßigt: 1,50 Euro).

Mühlbacher See in Eppingen: Der Natursee liegt idyllisch am Waldrand. Hier gibt es einen Sandstrand und eine kleine Insel, und nebenan einen Spielplatz, eine Liegewiese und ein Kiosk. Der Eintritt ist während des ganzen Jahres frei. Der See wird nicht beaufsichtigt. Parkplätze sind vorhanden, von der Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr wird abgeraten. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 07262 / 4335.

Elsenzer See in Eppingen: Er ist frei zugänglich und liegt unmittelbar an der Quelle der Elsenz. Hinter einem Sandstrand mit Felsblöcken befindet sich eine Liegewiese mit wenig Schatten und ein Spielplatz. Besucher können sich an einem Kiosk stärken, etwas weiter entfernt ist eine Grillhütte. Duschen und Toiletten sind vorhanden, eine Badeaufsicht nicht. Am See befinden sich Parkplätze, Busse fahren den See nicht direkt an. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 07260 / 920 180.

Marbach-Stausee bei Mossautal: Im hessischen Odenwald gelegen, bietet der See kostenlose Möglichkeiten zum Baden, Bootfahren und Angeln. Spaziergänger können das Gewässer komplett umrunden. Der See liegt in einem Vogelschutzgebiet, Toiletten und Duschen gibt es vor Ort oder am nahen Jugendzeltplatz. Es sind weder eine Badeaufsicht noch ein Kiosk vorhanden. Besucher haben in der Nähe ausreichend Parkmöglichkeiten, mit dem Bus ist der See nicht direkt zu erreichen. Infos unter Telefonnummer 06062 / 91990.

Wiesensee in Hemsbach: Jeden Tag ist von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Neben dem See und einem erwärmten Gewöhnungsbecken befinden sich ein Spielplatz und ein Volleyballfeld, Tischtennisplatten und ein Restaurant. Auch werden regelmäßig Schwimmkurse und Wassergymnastik angeboten. Parkplätze gibt es direkt vor Ort, außerdem fährt die Linie 631 vom Bahnhof Weinheim aus den See an. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt: 1,50 Euro.

Waidsee in Weinheim: Die Saison startet am heutigen Samstag. Hier bieten sich auch Möglichkeiten zum Segeln, Surfen, Fischen, Tauchen, Beachvolleyball und Tischtennis spielen. Der Badesee hat täglich zwischen 9 und 20 Uhr geöffnet. Die Parkplätze liegen wenige Meter entfernt, Busse fahren vom Bahnhof Weinheim aus die Haltestelle Waidalle an. Eine Karte kostet 3,30 Euro (ermäßigt: 1,70 Euro).

Badesee in Heddesheim: Täglich ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Nichtschwimmern und Kindern stehen ein beheiztes Nichtschwimmer- und ein Planschbecken zur Verfügung. Teile des Ufers sind naturbelassen. Besucher können nach dem Bad Beachvolleyball, Tischtennis und Minigolf spielen. Parkplätze gibt es viele, mit dem Bus (Linie 629) ist der See vom Bahnhof Großsachsen zu erreichen- Haltepunkt ist das Heddesheimer Sportzentrum. Eine Eintrittskarte kostet regulär 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Blausee in Altlußheim: Das Gewässer und das dazugehörige Nichtschwimmerbecken sind täglich von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet. Die Freizeitanlage bietet einen Bolzplatz, eine Bocciabahn und ein Beachvolleyballfeld. Es ist verboten, Hunde mitzubringen. Die Anfahrt mit dem Bus ist nicht zu empfehlen, mit dem Auto erfolgt die Zufahrt über die Friedensstraße. Der Eintritt kostet 3,30 Euro oder ermäßigt 2,20 Euro.

Erlichsee in Oberhausen-Rheinhausen: Er lädt ab dem heutigen Samstag zum Planschen und Sonnenbaden ein. Der See im Kreis Karlsruhe ist vor allem auf Familien ausgerichtet, es gibt ein Wassertrampolin, eine Kletterburg und eine Matschanlage. Das Gelände hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Hier haben auch eine Tauch- und eine Segelschule ihr Domizil aufgeschlagen. Haustiere sind am See nicht erwünscht. Parkplätze stehen zur Verfügung, von einer Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr wird hingegen abgeraten. Eine Eintrittskarte kostet 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro.

Stollenwörthweiher in Mannheim: Im Stadtteil Neckarau liegen gleich zwei Badeseen nahe beieinander. Beide haben nur begrenzte Parkmöglichkeiten und sind mit dem Bus über die Haltestelle Stollenwörth zu erreichen. Der Eintritt kostet jeweils drei Euro, ermäßigt zwei. Die Öffnungszeiten des Stollenwörthweihers I (Rheingoldstraße 204) hängen vom Wetter ab. Hier können sich Kinder im Planschbecken und auf dem Spielplatz austoben. Dazu gibt es ein Becken für Nichtschwimmer und einen abgetrennten FKK-Bereich. Der Stollenwörthweiher II (Promenadenweg 4) hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Unmittelbar am See befinden sich ein beheiztes Kinderbecken, eine Kinderrutsche, ein Spielplatz und Gastronomie.

Info: Die RNZ hat im vergangenen Jahr einige Seen und Freibäder in der Region unter die Lupe genommen.