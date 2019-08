Von Stefan Kern

Ketsch. Es ist ein Fest der Superlative. Egal, mit wem man spricht: Die Begeisterung der Besucher beim 68. Backfischfest des Angelsportvereins 1928 lässt kaum Luft nach oben. Von "legendär" über "das Größte" bis hin zum "schönsten Fest" reicht das Urteil. Die Mischung aus Kulinaria, Partybands und Jahrmarkt mit vielen Fahrgeschäften begeistert alle Generationen. Beim Backfischfest lägen Spaß und Unterhaltung tatsächlich auf der Straße, sagt Bürgermeister Jürgen Kappenstein.

Ketscher Backfischfest 2019 - Die Fotogalerie



























Zum Auftakt am Freitagabend wartet neben dem Eröffnungsrundgang und dem Fassbieranstich auch die erste Partyband auf. Die Fahrgeschäfte haben ihren Betrieb schon am Nachmittag aufgenommen, was bei jüngeren Besuchern für erste Begeisterungsstürme sorgte.

Vor allem das Chaos-Pendel scheint bei den Jugendlichen hoch im Kurs zu stehen. Für die 17-jährige Jenny ist es "das Ding des Jahres". Die älteren Semester trifft man hingegen eher im Festzelt an. Einer von ihnen ist Roland Sutter, der das Backfischfest seit 45 Jahren besucht. Anfangs mit seinen Kindern und nun mit seinen Enkeln Max und Alexander. Es sei die Mischung aus Festzeltkultur, Backfisch und Unterhaltung für Kinder und Jugendliche, die das Fest zu etwas Besonderem mache, sagt er. Auf dem Bruchgelände herrsche einfach gute Stimmung. "Ich bin froh, dass es das Backfischfest gibt, für mich ist das ein Stück Heimat", erklärt Sutter.

Dazu gehört auch die traditionelle Abholung des Fischerkönigs. Zum dritten Mal in Folge und zum insgesamt vierten Mal ergattert Christian Klefenz den begehrten Titel. Beim entscheidenden Wettangeln hat er es mit zwei Karpfen, einer Brasse und diversen Rotaugen auf sieben Kilo und 493 Gramm geschafft. Franziska Falk aus Rheinau Süd und Melanie Marcinkowski aus Oftersheim sind wegen der Partyband "Radspitz" gekommen. In Sachen Stimmung "die beste Band der Welt", sagen sie. Franziska Falk ist am Samstag schon mittags im Festzelt, um sich für das Konzert abends Plätze zu sichern. Das Team von Melanie Marcinkowski hat sich geradezu generalstabsmäßig organisiert: Die sechs Freundinnen teilten die Wartezeit in drei Schichten: von 11 bis 14 Uhr, von 14 bis 17 Uhr und dann bis 20 Uhr. Das Warten hat sich gelohnt: Die Stimmung explodiert schon beim ersten Ton und ebbt bis zum Schluss nicht ab.

Aber auch die Truppe "Maxxx Partyband", die den musikalischen Reigen am Freitag im Zelt eröffnet, wird ihrem Namen gerecht. Die Mischung aus Alpenrock und Chartstürmern kommt gut an bei den Besuchern. Etwas weniger Party aber trotzdem viel Spaß bereitet das Areal vor dem Festzelt. Chaos-Pendel, Auto-Scooter, Berg- und Talbahn, Lauflabyrinth und Geisterbahn sorgten bei den Besuchern für Vergnügen. Aber nicht nur die großen, spektakulären Fahrgeschäfte sind beliebt. Auch Dosenwerfen, Luftgewehrschießen und der Boxautomat stehen hoch im Kurs. Letzteres ist der Nachfolger von "Hau den Lukas" und bei jungen Männern beliebt, um sich vor Frauen zu profilieren. Es habe sich in den vergangenen 45 Jahren einiges geändert, sagt Sutter. Aber eben nicht alles.

Info: Das Backfischfest auf dem Bruchgelände geht noch bis Sonntag, 11. August. Am Montag, 5. August, tritt ab 19 Uhr "Paddy goes to Holyhead" auf. Am Dienstag, 6. August, übernimmt ab 19 Uhr die Schlager-Truppe "Pink Tuesday". Am Mittwoch, 7. August, ist Familientag. Abends sorgt die "Zap Gang" für Stimmung. Das komplette Programm gibt es im Internet unter www.backfischfestketsch.de.