Von Alexander Albrecht

Frankenthal. Wie starb die erst zwei Monate alte Senna? Hat ihr Vater das Baby im Drogenrausch und wegen Wahnvorstellungen vom Balkon eines Frankenthaler Mehrfamilienhauses fallen lassen oder es mit einer "ausholenden Bewegung" die siebeneinhalb Meter in die Tiefe geworfen, wie die Staatsanwaltschaft vermutet. An diesen Fragen arbeitet sich das Landgericht Frankenthal schon seit zwei Jahren ab, ein erster Prozess war wegen der Erkrankung der Vorsitzenden Richterin geplatzt.

Und auch beim zweiten Verfahren ist noch kein Ende in Sicht. Alexander Klein, Verteidiger des angeklagten Vaters David L., hat am Dienstag zwölf weitere Beweisanträge gestellt. "Ich habe unter anderem ein physikalisches und ein biomechanisches Gutachten gefordert", sagte der Anwalt der RNZ. Klein will damit nachweisen, dass sein Mandant den Säugling nicht mit Absicht getötet hat. Falls ein Experte dieser Auffassung folgt, kann David L. nicht wegen Mordes verurteilt werden. Dies erscheint ohnehin unwahrscheinlich, da der Angeklagte bei der Tat am Pfingstsamstag nachweislich unter hohem Kokaineinfluss stand.

Der Vorsitzende Richter Alexander Schräder hatte zuletzt in einem rechtlichen Hinweis eine Verurteilung wegen Totschlags für möglich gehalten. Mit anderen Anträgen versucht Anwalt Klein - wie schon während des ganzen Verfahrens -, die Glaubwürdigkeit von Sennas Mutter zu erschüttern. So verlangt der Verteidiger, eine Polizistin zu laden, die die junge Frau vernommen hatte. Zudem sollen WhatsApp-Nachrichten der Frau an eine Freundin ausgewertet werden. Auch will Klein nur schwer zu verstehende Passagen in Tondokumenten von Spezialisten des Landeskriminalamts in Berlin untersuchen lassen.

Nach Angaben des Verteidigers wird sich die Anklage am heutigen Mittwoch zu seinen Anträgen äußern. Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz und Frank Peter, der Anwalt von Sennas Mutter, hatten Klein in der Vergangenheit immer wieder Prozessverschleppung vorgeworfen. Am morgigen Donnerstag könnte sich dann die Erste Große Strafkammer dazu äußern, wie es weitergehen soll. Richter Schräder hat die Beteiligten am Mittwoch darum gebeten, weitere Termine im März und April freizuhalten.

Noch nicht befunden hat das Bundesverfassungsgericht über eine Beschwerde von Klein. Der Anwalt hatte in Karlsruhe beantragt, zu prüfen, ob die bereits seit zweieinhalb Jahren währende Untersuchungshaft seines Mandanten angemessen sei oder grundsätzliche Rechte von David L. verletzten. Die Verfassungshüter haben dazu eine Stellungnahme der Bundesanwaltschaft eingeholt, an die sie jedoch nicht gebunden sind. "Es soll bald eine Entscheidung geben, hat man mir mitgeteilt", sagte Klein der RNZ. Unter Umständen könnte David L. also noch vor dem Urteil aus der Untersuchungshaft entlassen werden.