Speyer. (RNZ) Die Salierbrücke ist für den Verkehr wieder freigegeben (siehe unten). Die Arbeiten im direkten Anschluss an die Brücke gehen aber weiter. Deshalb wird der Radweg auf der Brücke ab 26. Oktober verlegt, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt.

An der Brücke ist nun jeweils ein Abschnitt von etwa 300 Meter Länge zu sanieren. Daher wird der auf der südlichen Brückenhälfte geführte Radweg auf die fertigstellte Nordseite der Brücke verlegt. Der Zugang zur Brücke erfolgt dann auf badischer Seite über die Rampe am Hotel Luxhof. Auf Seite Rheinland-Pfalz ist die Rampe am Parkplatz Messplatz zu nutzen. In diesem Zuge wird auch die provisorisch für die Bauzeit installierte Beleuchtung des Fußweges auf der Brücke rückgebaut.

Update: Montag, 18. Oktober 2021, 10.03 Uhr

Salierbrücke schon Ende November fertig

B39/Speyer/Altlußheim. (RNZ/rl) Seit Januar 2019 ist die Salierbrücke für die Sanierung gesperrt. Ende November soll die Verbindung zwischen Altlußheim und Speyer nun wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Beim ersten Bauabschnitt kam es aufgrund von Schadstofffunden sowie Abweichungen zwischen den Bestandsplänen und der tatsächlichen Bausubstanz zu Verzögerungen. So wurde unter anderem PCB im Bereich der Gehwege, der Vorlandbrücke und den Schutzeinrichtungen der Strombrücke gefunden. Dies führte zu Umplanungen, das Bauende solle zunächst im Frühjahr 2022 sein.

Nun allerdings ging alles doch schneller als gedacht und die Brücke soll bereits am 24. November 2021 für den Verkehr freigegeben werden. "Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, die Maßnahme Salierbrücke noch vor Jahresende abschließen zu können", sagte Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder. "Wir hoffen, dass wir damit bei den vielen von der Baustelle betroffenen Bürgern sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz zu einer entspannten Weihnachtszeit beitragen können."

Info: Weitere Informationen zur Sanierung der Brücke gibt es unter https://rp.baden-wuerttemberg.de