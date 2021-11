Sinsheim. (RNZ) Die AVR-Gruppe feiert Jubiläum. AVR? Auch wer nicht sofort weiß, was sich hinter diesem Kürzel verbirgt, hat, wenn er im Rhein-Neckar-Kreis lebt, Kontakt mit diesem Unternehmen. Denn der Konzern ist unter anderem für die komplette Abfallentsorgung im Landkreis zuständig. Den Grundstein dafür legte der Kreistag am 23. Oktober 1990 mit dem Beschluss zur Gründung einer eigenen Abfallverwertungsgesellschaft. Im Jahr 1991 nahm die AVR-Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises mbH ihre Arbeit auf. Ging es damals zunächst noch um die reine Abfallentsorgung, so wurde das Leistungsspektrum im Laufe der Jahre stetig ausgebaut und erweitert, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Demnach ist aus dem Abfallentsorger ein Unternehmensnetzwerk mit fast 800 Mitarbeitenden entstanden, mit denen der Rhein-Neckar-Kreis sein umfassendes und kontinuierliches Engagement für den Klima- und Umweltschutz vorantreibt. Mittlerweile gibt es zwei große Stränge im Gesamtkonzern: die AVR Kommunal AöR und die AVR Umweltservice GmbH. Laut Mitteilung hat sich seit dem 25-jährigen Jubiläum im Jahr 2016 so einiges getan im Konzern. Ein Überblick:

> Bau der AVR Bioabfallvergärungsanlage Sinsheim: 2016 wurde mit den Planungen für den Bau der AVR Bioabfallvergärungsanlage in Sinsheim begonnen. Der in über 116.000 Bioenergietonnen gesammelte Biomüll – bis zu 60.000 Tonnen jährlich - ist seit Juli 2019 die Basis für deren Betrieb. Mit innovativer Technik entstehen aus den energiereichen Abfallstoffen klimaneutrales Biomethan und gütegesicherter, zertifizierter Frischkompost.

> AVR Kommunal wird zur "Anstalt": Das Jahr 2020 war ein in vielerlei Hinsicht einschneidendes in der Geschichte der AVR. Der Rhein-Neckar-Kreis hat für den Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft eine selbstständige Kommunalanstalt in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts, die AVR Kommunal AöR, errichtet und dieser mit Wirkung zum 1. Januar 2020 seine Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger übertragen. Vorständin der AVR Kommunal AöR ist seither Katja Deschner, die zuvor Geschäftsführerin der AVR Kommunal GmbH war.

> Gründung der Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG: Mit der Gründung der Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG im Frühjahr 2020 haben sich nahezu alle Kläranlagen des Rhein-Neckar-Kreises, der Kreis selbst und die neu gegründete AVR Kommunal AöR, in einer gemeinsamen Gesellschaft zusammengeschlossen. Diese Bündelung verbessert die Entsorgungssicherheit und hebt wirtschaftliche Vorteile für kommunale Kläranlagenbetreiber im Kreis. Da Klärschlämme einen hohen Anteil an Phosphor enthalten, kann mit dessen flächendeckender Rückgewinnung etwa die Hälfte des nationalen Bedarfes gedeckt und die Abhängigkeit von Importen verringert werden. Phosphor wird vor allem als Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt.

> Aufklärungsarbeit: Die Ozeane versinken im Plastikmüll und die wertvolle Ressource Bioabfall wird zunehmend durch Plastik verunreinigt. Das Hauptproblem dabei: Plastiktüten. Auch so genannte "kompostierbare Plastiktüten" gehören nicht in den Bioabfall. Unter dem Motto #wirfuerbio haben sich die AVR- Unternehmen deshalb 2018 einer Informations- und Aufklärungskampagne der deutschen Abfallwirtschaftsgesellschaften angeschlossen, die 2019 sogar mit dem VKU-Innovationspreis ausgezeichnet wurde.

> Im Mai 2021 starteten die AVR Unternehmen dann die gemeinsame Informationskampagne "Trenn‘ doch einfach!" zur Verbesserung der Qualität in der Grünen Tonne plus. Ziel sei, die Bevölkerung des Rhein-Neckar-Kreises mit gezielten und aufmerksamkeitsstarken Maßnahmen über die richtige Mülltrennung zu informieren und über den korrekten Umgang mit der Grünen Tonne plus aufzuklären, werden Katja Deschner, Vorständin der AVR Kommunal AöR, und Peter Mülbaier, Geschäftsführer der AVR Umweltservice GmbH, in einer Mitteilung zitiert. Die Anzahl der Fehlwürfe – durchschnittlich circa 30 Prozent – soll reduziert werden. Die häufigsten Fehlwürfe sind gebrauchte Windeln, Mund-Nasen-Schutzmasken, Elektrogeräte und Hygieneprodukte.

> Corona-Pandemie: Das Virus habe auch die AVR Unternehmen vor bisher nie da gewesene Herausforderungen gestellt, heißt es in der Mitteilung. Im März 2020 wurden die Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg und der Wertstoffhof der AVR-Gewerbeservice GmbH in Heidelberg vorübergehend geschlossen, öffentliche Termine bis auf Weiteres abgesagt. Oberste Ziele waren die Aufrechterhaltung der Behälterabfuhr sowie die Gewährleistung der Abholung von Sperrmüll und Altholz. Um einer Infektionsgefahr des Abfuhrpersonals durch das Coronavirus vorzubeugen, arbeitete die Abfuhr der AVR Kommunal zwischenzeitlich in einem Mehrschichtsystem.

"Wir möchten uns im Namen der AVR Kommunal sowie der AVR-Gewerbeservice für das Verständnis und die Unterstützung bedanken, die uns in dieser schwierigen Phase vom Großteil der Bevölkerung entgegengebracht wurden", betont Vorständin Katja Deschner. "Alleine die vielen kleinen Botschaften, die unsere Mitarbeitenden täglich erreichten – Süßigkeiten auf den bereitgestellten Abfallbehältern, Dankesplakate vor unseren Anlagen oder auch die vielen Mails und Anrufe – sind in dieser schwierigen Zeit Balsam für unsere Seelen", ergänzt Geschäftsführer Martin Schmitz.