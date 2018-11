Von Peter Wiest

Mannheim. Sein Einsatz macht deutlich, wie wichtig Lesen für den Einzelnen und die Gesellschaft ist: Seit 2013 ist der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan, der 2011 und 2012 den Deutschen Comedy-Preis und 2016 den Bambi erhielt, Lesebotschafter der "Stiftung Lesen". Als solcher wirbt er für das Lesen und ermutigt junge Familien, ihren Kindern so früh wie möglich und regelmäßig vorzulesen. Am 21. November erhält der "Monnemer Türk", wie Ceylan oft betitelt wird, in Berlin den Deutschen Lesepreis 2018 der "Stiftung Lesen" und Commerzbank Stiftung - als erste Person des öffentlichen Lebens. Im RNZ-Interview erläutert er vorab, welche Bedeutung Lesen und Vorlesen seiner Ansicht nach von Kindheit an hat - und was ihm selbst die Auszeichnung bedeutet.

Bülent, laut einer Mitteilung der "Stiftung Lesen" fällt Kindern, denen möglichst früh vorgelesen wird, das Lesen ausgesprochen leicht. Wie war das denn bei Dir, als Du klein warst? Und wie ist das heute bei Dir daheim?

Ich selbst lese daheim meinen Kindern regelmäßig vor. Bei uns ist das Vorlesen mittlerweile zu einem richtigen Ritual geworden - vor allem die Gute-Nacht-Geschichte darf nicht fehlen. Bei mir selbst war das damals anders, als ich klein war - mein Vater hat ja nicht perfekt Deutsch gesprochen, und da ging das so nicht. Außerdem kam er immer sehr spät von der Arbeit nach Hause. Und meine Mutter hatte mit vier Kindern ja genug anderes zu tun. Dafür haben mir manchmal meine Schwestern Geschichten vorgelesen - und das war immer sehr schön.

Du bist seit 2013 Lesebotschafter der "Stiftung Lesen". Was bedeutet das und wie bist Du dazu gekommen?

Für mich bedeutet das, dass ich immer wieder an verschiedenen Stellen werbe dafür, wie wichtig es ist, Kindern vorzulesen - damit sie merken, wie toll das ist, und auch mal etwas anderes machen, als nur Playstation zu spielen oder so. Lesen darf auf keinen Fall vernachlässigt werden - wobei es, das ist meine Überzeugung, nicht nur darum geht, was man liest, sondern wichtig ist, dass man überhaupt liest - und dabei vielleicht auch mal sieht, wo ein Komma und wo ein Punkt hinkommt.

Jetzt wirst Du den Deutschen Lesepreis erhalten - als Dank für Dein aktives Engagement in der Leseförderung. Welche Bedeutung hat dieser Preis für Dich?

Der Preis bedeutet mir sehr viel. Diese Auszeichnung ehrt mich ganz besonders und motiviert mich auch, weiterhin sowohl die jungen Leute als auch ihre Eltern aufzufordern, weiter zu lesen. Ich sehe es nicht zuletzt immer wieder auch an meinen eigenen Kindern, was es ausmacht, wenn man viel liest - und wie man dabei lernt, sich selbst besser auszudrücken und verständlich zu machen.

Was hat denn bei Dir die Lust am Lesen geweckt?

Ich hab schon immer sehr gern und sehr schnell auswendig gelernt - was ich ja nach wie vor ganz gut kann und was auch nicht zuletzt eine Art Hirntraining ist. Und dabei hilft das Lesen enorm - wenngleich ich sagen muss, nicht zuletzt bedingt durch meinen Beruf komme ich eigentlich viel zu wenig zum Lesen.

Welches Buch liest Du selbst derzeit?

Ich lese grade "Jesus ist" von Judah Smith. Darin geht es darum, was der christliche Glaube für unterschiedliche Menschen bedeuten kann - oft für jeden etwas anderes; Stichwort "Das Menschsein neu entdecken".

Hast Du Lesetipps für Kinder und Erwachsene?

Erwachsenen empfehle ich "Ziemlich beste Freunde" von Philippe Pozzo di Borgo. Lest unbedingt das Buch, bevor ihr den Film anschaut! Kindern empfehle ich etwa den "König der Löwen" oder die "Leo Lausemaus"-Bücher, aus denen sie viel lernen können über das Leben - und zwar auf spielerische Art und Weise und ohne erhobenen Zeigefinger.

Liest Du auch regelmäßig Tageszeitung - und wenn ja, welche?

Auf jeden Fall. Wenn ich daheim oder in der Region bin, dann lese ich regelmäßig die Rhein-Neckar-Zeitung - immer mit Genuss, besonders wenn wieder mal was über mich selbst drin steht (lacht). Zeitungslesen, das hat doch was. Und zwar immer noch auf Papier, sonst würde uns was ganz Wesentliches verloren gehen.

In Deinem neuen Programm "Lassmalache" wirbst Du auf Deine eigene Art für das Briefeschreiben, das doch viel attraktiver sei als etwa Mails oder gar Instagram oder Facebook. Siehst Du das wirklich so?

Aber ja - nicht zuletzt, weil man beim Briefeschreiben wirklich überlegt, was eigentlich wichtig ist und was eher nicht. Das ist doch etwas ganz anderes als fast schon süchtig nur immer wieder schnell mal auf diese Handy-Botschaften zu reagieren.

Wann hast Du denn Deinen letzten Brief geschrieben und einen bekommen?

Geschrieben habe ich meinen letzten Brief an meine Mutter. Wobei ich zugebe, dass das schon ein Weilchen her ist. Post bekommen habe ich zuletzt von einigen jungen Frauen, die mir einen handgeschriebenen Brief geschickt haben, in dem sie mir über fünf Seiten eine Liebeserklärung machen. Da konnte ich nur noch "Wow!" sagen.

Mit welchem Gefühl fährst Du am 21. November nach Berlin, um dort den Deutschen Lesepreis in Empfang zu nehmen?

Es ist eine sehr große Ehre für mich. Dieser Preis ist noch mal etwas anderes als etwa ein Comedy-Preis.