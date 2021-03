Neustadt. (cab) Der Pfälzerwald-Verein (PWV) mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße führt in seiner aktuellen Übersicht genau 62 Hütten auf, die in den Wäldern zur Rast und Stärkung einladen. Diese werden eigenständig von den Ortsgruppen des PWV oder Pächtern geführt, die meisten sind aber coronabedingt dicht und bekommen so die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Doch nicht überall ist Rucksackverpflegung angesagt. Immerhin fünf Hütten bieten an Wochenenden Speisen sowie Getränke "to go", also zum Mitnehmen, an. "Das läuft sehr diszipliniert ab", versichert Bernd Wallner, der Hauptgeschäftsführer des PWV, auf RNZ-Anfrage.

Offen ist etwa die Verkaufsstelle des "Hauses an den Fichten" in St. Martin. Über die Feiertage vom 2. bis 5. April kann man sich hier am Draußenverkauf von 11 bis 16.30 Uhr Brötchen, Steaks, Würstchen und Saumagen holen. Und "Schorle to go". In der "Hellerhütte" bei Edesheim gibt es an den Wochenenden von 11 bis 16 Uhr etwas (außer bei Regen), am Waldhaus "Lambertskreuz" bei Neidenfels samstags und sonntags jeweils von 12 bis 16 Uhr. Die "Wasgauhütte" auf dem Rimbach-Steig bietet die kleinen Speisen und Alkoholfreies ebenfalls nur am Wochenende von 11 bis 15 Uhr an. Und schließlich die "Edenkobener Hütte" am Hüttenbrunnen. Hier gibt es Bratwurst, Saumagen und Pommes – und quasi als Oster-Spezial Spießbraten vom Grill. Geöffnet ist der Imbiss von Karfreitag bis Ostermontag, jeweils von 12 bis 16 Uhr.

Die Ortsgruppen und Pächter hätten selbst entschieden, ob sie etwas anbieten oder nicht, so Wallner. Die Hygienevorschriften an den Hütten-Verkaufsstellen seien streng und würden auch von den Ordnungsämtern regelmäßig kontrolliert. Je nach Wetterlage sei mehr oder weniger Betrieb. Also dürfte es zu Ostern voll werden. "Die Erfahrungen sind bisher ausschließlich positiv", sagt Wallner. Essen müsse man "in großem Abstand im Wald". Für Wallner kein Problem: "Dort ist genügend Platz für jeden." Dabei würden sich die meisten Wanderer "vorbildlich" verhalten. Aber: "Es gibt auch Schwarze Schafe", gibt Wallner zu. Die werfen ihren Abfall in den Wald, obwohl es genug Mülleimer gibt und sogar Pfandsysteme. Da könne man nur an die Vernunft jedes Einzelnen appellieren.

Der PWV hat sich nicht nur auf die Fahne geschrieben, die Liebe zum heimischen Wald auf Pfälzer Seite zu vermitteln, sondern auch, diesen zu schützen. Förster und Jäger klagen hingegen darüber, die Wälder seien zu voll von Wanderern und Mountainbikern, die gerade in Corona-Zeiten die Natur für sich entdeckt haben. "Der Pfälzerwald ist groß genug für alle", erwidert Wallner. Sein Tipp: "Nicht nur die allseits bekannten Ziele aufsuchen, sondern gerade jetzt auch einmal mit einer aktuellen Wanderkarte oder Wanderapp tiefer in den Wald vordringen." Mountainbiker sollten schmale, verbotene Pfade meiden und auf den Strecken des "Mountainbikeparks" fahren. "Dann sollte einem positiven Miteinander auch über die Ostertage nichts im Wege stehen", so der Hauptgeschäftsführer.