Von Rolf Kienle

Oftersheim.Der Ameisenlöwe hat eine erstaunliche, räuberische Strategie, um an Nahrung zu kommen. Gemeint sind die Larven der Ameisenjungfer – ziemlich kleine, käferartige Insekten, die rein äußerlich weder als Löwe, noch als Ameise durchgehen. Im lockeren Sandboden der Dünen bauen sie sich kleine Trichter und bewerfen Ameisen mit Steinen. Rutschen die dann in den Trichter, sind sie ein gefundenes Fressen für die Ameisenlöwen.

Natürlich muss man schon genauer hinsehen, wenn man entlang der Oftersheimer Dünen auf Erkundungstour geht. Denn Ameisenlöwen sind kaum zwei Zentimeter lang. Außerdem graben sie sich gern in den Sand ein, um nicht entdeckt zu werden. Aber genau hinschauen ist ohnehin das Motto unseres Wandertipps durch die Dünen und auf dem dortigen Lehrpfad. Sowohl die Dünen, die vegetationskundlich zu den schönsten in Süddeutschland gehören, als auch der Hardtwald haben einiges zu erzählen.

Die längere Variante der Wanderung von Oftersheim nach Sandhausen misst gut zehn Kilometer und dauert rund zweieinhalb Stunden. Man kann den Rundweg aber auch abkürzen oder sich auf den etwa drei Kilometer langen Dünenlehrpfad beschränken. Ausgangspunkt ist der Parkplatz des Hundesportvereins, wo man schon mitten drin ist im Dünen-Geschehen. Als Start bietet sich aber auch der Parkplatz beim Tennisclub Oftersheim an der B 291 an.

Die neu aufgestellten Infotafeln weisen auf die heimische Flora und Fauna hin. Foto: Lenhardt

Die Dünen haben nichts mit dem Meer zu tun, auch wenn der Sand ähnlich fein ist wie an der Nordsee. Entstanden sind sie aus Flugsand, der vom Rhein herübergeweht wurde. Der war vor Johann Gottfried Tullas Begradigung ein wilder Strom und zog sich ungezähmt mit vielen Seitenarmen durch den Oberrheingraben. Die Landkarte macht es deutlich, vor allem in Ketsch und Otterstadt. Die Landschaft muss karg und eher steppenartig gewesen sein, als vor 10.000 Jahren der stramme Westwind den Sand aus dem Schotterbett des Rheins hinüberwehte. Dass der Westwind verantwortlich war, ist heute noch sichtbar: Die Sandwellen haben ihre Formation behalten. Die Dünen wanderten lange Zeit, bis sie dank des Bewuchses irgendwann ihre Bewegungen einstellten. Es herrschte Eiszeit, die aber nicht bis nach Nordbaden vordrang. Hier lebten Menschen, wie man anhand von Funden weiß.

Beginnen wir bei der Friedenshöhe gleich hinter Oftersheim. Sie erhielt ihren Namen nach Ende des deutsch-französischen Kriegs und steht schon lange unter Naturschutz. Heute ist die Friedenshöhe vor allem von der Ostseite her eine Postkartenansicht mit wenigen Kiefern und einer fast steppenartigen Vegetation. Das liegt daran, dass sie regelmäßig von Oftersheimern gepflegt wird. Die befreien die Hügel von Pflanzen, die nicht hierher gehören und alles überwuchern würden. Gelegentlich weiden hier südafrikanische Ziegen, ein paar Schafe und Esel. Sie halten das Gras kurz und fressen auch Büsche. Derzeit sind sie aber nicht im Einsatz.

Unterhalb der Friedenshöhe sind die Ackerflächen im Moment noch teilweise abgedeckt und kein schöner Anblick. Aber der Spargel braucht jetzt die wärmenden Folien. Später im Jahr baut Landwirt Gerd Koppert hier Tabak an. Der wuchs in Oftersheim übrigens schon im 17. Jahrhundert. Koppert ist der letzte Tabakbauer im Ort. Unmittelbar gegenüber der Friedenshöhe liegt der Dreieichenbuckel, dem vor allem eines fehlt: die drei Eichen. Sie stehen längst nicht mehr, aber einst sollen hier Urteile gesprochen und vollstreckt worden sein. Inzwischen steht hier ein lichter Kiefernwald, der unter dem sinkenden Grundwasserspiegel leidet.

Von der Friedenshöhe geht man Richtung Hundesportverein und von dort zum Feldherrnhügel, der höchsten Düne. Er soll seinen Namen von einer frühen kriegerischen Begebenheit haben, als ein Feldherr hier die feindlichen Truppen von Süden her kommen sah. Er ließ sie weiter in Richtung Edinger Sümpfe ziehen und brauchte seine Soldaten nicht einzusetzen. So erzählt man es sich. Von hier aus nimmt man den Waldweg, der sich "Oberer Wald" nennt, oder geht hinter dem Hundesportverein am Waldrand des Dreieichenbuckels entlang, bis man nach links in den Dünenlehrpfad abbiegt. Das Regierungspräsidium hat hier neuerdings Infotafeln aufgestellt, die auf Flora und Fauna hinweisen.

Die Wege führen jeweils Richtung Sandhausen und tangieren den Platz des Golfclubs Rheintal, der in den fünfziger Jahren entstand. Hier könnte man die Strecke abkürzen und beim Herzogskreuz an der Gabelung des alten Postwegs zwischen Oftersheim und Sandhausen über die Bahn 13 des Golfplatzes gehen. Oder man geht weiter bis zur Autobahn. Der Dünenweg lässt sich auf Sandhausener Seite fortsetzen, ist aber nicht ganz so leicht zu orten.