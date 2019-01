Biblis. (pol/mare) Die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung hat mit Jahresbeginn das südhessische Zwischenlager Biblis für hochradioaktive Abfälle vom Energiekonzern RWE übernommen. Damit wird das im Juni 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Neuordnung der Entsorgung radioaktiver Abfälle aus Atomkraftwerken umgesetzt: Während die Betreiber der Kraftwerke für deren Stilllegung und Rückbau zuständig sind, ist der Bund für Durchführung und Finanzierung der Zwischen- und Endlagerung verantwortlich. Die BGZ mit Sitz in Essen wurde eigens dafür gegründet.

Nach Angaben des technischen Geschäftsführers Wilhelm Graf soll der Betrieb des Zwischenlagers in den kommenden Jahren so entwickelt werden, dass er auch autark und unabhängig vom Kraftwerk möglich ist. Neben Biblis übernahm die BGZ nach Angaben eines Sprechers elf weitere Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle von den bisherigen Betreibern. Von Januar 2020 werden auch die Lager für schwächere radioaktive Abfälle an die BGZ übertragen.

Das Zwischenlager Biblis wurde 2003 genehmigt und ging 2006 in Betrieb.