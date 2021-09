Mannheim. (mpt/zg) "Flieger, grüß mir die Sonne" – unwillkürlich kommt dem Wünschewagen-Team des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Mannheim/Rhein-Neckar dieses Lied in den Kopf. Bei strahlendem Sonnenschein startet die kleine Maschine am späten Nachmittag vom Flugplatz Ludwigshafen/Speyer aus in den blauen Himmel. Mit an Bord: der 57-jährige Frank (Name geändert) aus Mannheim, seine Frau und die Tochter.

Die Aufregung vor dem Start ist groß, Frank leidet aufgrund seiner Krankheit unter starken Schmerzen. Entsprechend vorsichtig heben ihn die ehrenamtlichen Helfer Markus und Florian aus dem Rollstuhl in den Flieger. Auch Pilot Boris Wach freut sich: "So einen Flug hatte ich bisher noch nie und ich habe mich gleich bereit erklärt, zu übernehmen". Der Propeller dreht sich, die Maschine hebt ab und fliegt der Sonne über Speyer entgegen.

Frank hat bei einem Arbeitsunfall vor über 20 Jahren ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Ein Jahr lag er im Koma. Danach begann die schwere Zeit der Rehabilitation. Frank ist seitdem arbeitsunfähig und auf den Rollstuhl angewiesen. Seine Familie hält fest zu ihm. "Wir hatten auch viele schöne Zeiten", erzählt die Tochter, "wir waren mit Papa im Urlaub, sogar in der Türkei".

Anfang Mai schlägt das Schicksal erneut zu: Die Ärzte diagnostizieren einen Tumor im Rachenbereich. Dieser hat bereits gestreut, und es haben sich Metastasen im Rückenbereich und an der Wirbelsäule gebildet. "Die Schmerzen sind manchmal schwer zu ertragen", erzählt seine Ehefrau. Umso wichtiger ist der Familie dieser gemeinsame Flug. Das Projekt "Letzte Wünsche wagen" des ASB macht es möglich.

Pilot Boris Wach fliegt mit seinen Gästen über Schwetzingen nach Mannheim. Von dort geht es nach Heidelberg und über das Neckartal. Während des Flugs erklärt er ausführlich, wo sich die Maschine gerade befindet. Nach einer Stunde landet er sicher wieder in Speyer. "Ich würde sofort wieder losfliegen", sagt Frank. Er ist überglücklich und strahlt über das ganze Gesicht, die Schmerzen sind für diesen Moment vergessen. Auch Frau und Tochter sind begeistert. Vor allem von der Überraschung, die sie am Boden erwartet. Mittlerweile haben sich dort Verwandte und Freunde eingefunden, um die Familie mit großem Hallo zu empfangen. Die Freude ist überwältigend.

Für dieses große Erlebnis hat auch Jürgen Schlindwein ein Auge zugedrückt. Der Vorsitzende der Motorfluggemeinschaft Speyer erlaubt dem Freundeskreis ausnahmsweise, das Gelände des Flugplatzes zu betreten. Damit die Gäste ganz nah am Flieger und Frank sein können. "Für uns war es natürlich Ehrensache, die Aktion des Wünschewagens zu unterstützen", sagt Jürgen Schlindwein. Der Verein hat für den Flug nichts berechnet. Auch der Flugplatz Ludwigshafen/Speyer verzichtete auf eine Landegebühr. Bei der Maschine handelt es sich um eine Reims Cessna 172 N, Baujahr 1980, mit der Piloten ausgebildet werden.

Die Motorfluggemeinschaft gibt es seit rund 30 Jahren. "Wir sind schon lange sozial engagiert" berichtet Schlindwein. So gibt es im Verein eine Kasse für "Strafgelder", etwa, wenn ein Flugzeug nicht gründlich genug gereinigt wurde. Einmal im Jahr ist Kassensturz, und der Erlös kommt einem sozialen Projekt zugute. Sowohl Schlindwein als auch Pilot Wach sind vom "Wünschewagen" begeistert. "Gerne wieder", heißt es zum Abschied. Zu Hause angekommen bekommen Frank und seine Familie vom ASB-Team noch ein Fotoalbum überreicht. Die Aufnahmen hat Florian im Laufe des Tages gemacht und druckt sie vor Ort aus. Eine Erinnerung an besondere Stunden.

Mittlerweile sind in ganz Deutschland 23 "Wünschewagen" unterwegs, um schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch zu erfüllen. Das Projekt wurde vor fünf Jahren ins Leben gerufen und finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Für den Gast ist die Fahrt kostenfrei. Der "Wünschewagen" rollt seit September 2016 über die Straßen. Koordinatorin ist Tina Schönleber. Sie ist unter der E-Mail-Adresse wuenschewagen@asb-rhein-neckar.de erreichbar.