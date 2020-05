Von Stefan Hagen

Angelbachtal/Mühlhausen/Atlanta. Die Enkel-Aktion der Rhein-Neckar-Zeitung geht weiter um die Welt: Mittlerweile wurden die Großeltern aus zahlreichen Ländern wie Jordanien, Australien, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich, Schottland, Neuseeland sowie den US-Bundesstaaten Kalifornien, Texas, Virginia, Tennessee und Washington gegrüßt. Mit einigen Absendern hat die RNZ Kontakt aufgenommen – die daraus resultierenden Berichte unter anderem aus Jordanien, der britischen Hauptstadt London oder den US-Bundesstaaten Texas und Washington haben eindringlich gezeigt, dass das Coronavirus Länder rund um den Globus in Atem hält.

Ferdinand Althammer mit Frau Laura und Hund Denver auf der Jackson-Street-Bridge in Atlanta mit Grüßen an die Großeltern und die gesamte Familie in der alten Heimat. Foto: zg

Auch Atlanta, Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia, bleibt von massiven Einschränkungen nicht verschont, wie Ferdinand Althammer aus Angelbachtal gegenüber der RNZ berichtet. Der Kurpfälzer ist mit seiner Frau Laura, die aus Mühlhausen stammt, vor über einem Jahr in den Süden der USA ausgewandert – er ist dort an der Georgia State University als Wissenschaftler tätig.

Jetzt im Mai hätte eigentlich ein Besuch in der alten Heimat stattfinden sollen – was nun aber auf unbestimmte Zeit nicht mehr möglich ist. Als kleinen Trost für die Familie in der Kurpfalz grüßen Ferdinand und Laura mit einem Plakat ganz herzlich Oma Walli und Opa Leo aus Mühlhausen, Opa Willi und Waltraud aus Rauenberg, Oma Traudel aus Sandhausen und Tante Helga und Onkel Horst, die ebenfalls in Rauenberg wohnen.

Althammer hat 2017 am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg promoviert und forscht nun in Atlanta im "Center for Neuroinflammation and Cardiometabolic Diseases" zu Herzinfarkt und diversen Entzündungen im Gehirn. "Da diese Forschung hier glücklicherweise als essenziell angesehen wird, darf ich weiterhin dreimal die Woche ins Labor", freut er sich. Da er derzeit ein Postdoktoranden-Stipendium aus Deutschland bekomme, müsse er sich auch keine Sorgen über Gehalt und Job machen.

Natur pur: Ferdinand Althammer beim Spaziergang mit Hund Denver am Lake Lanier. Foto: zg

Auch seine Frau habe großes Glück gehabt. "Sie hat bei einer großen Firma einen Job bekommen, eine Woche bevor es ins Homeoffice ging und keine Mitarbeiter mehr eingestellt wurden", berichtet Althammer. Wann sie ins Büro zurückkehren kann, sei noch nicht klar, wahrscheinlich Ende Mai.

In den vergangenen Wochen habe es auch praktisch keinen Verkehr auf der Interstate gegeben. "Das Autofahren war wirklich eine Wohltat", sagt Althammer. Normalerweise sei Atlanta für sein wahnsinnig hohes Verkehrsaufkommen bekannt. "Hier kann man durchaus mal zwei Stunden für eine Strecke unterwegs sein, für die man eigentlich nur eine halbe Stunde braucht", sagt der Forscher.

Nun sei Georgia einer der ersten US-Staaten, der die Ausgangssperre aufgehoben habe, und so seien kleinere Betriebe, Geschäfte und die Gastronomie wieder geöffnet. Allerdings hätten viele Restaurants weiterhin geschlossen und beschränkten sich aus Sicherheitsgründen auf To-Go-Bestellungen. "Für die Entscheidung unseres Gouverneurs hat es massenweise Kritik gegeben, vor allem von unserer Bürgermeisterin in Atlanta, dem Bürgermeister von Savannah und sogar von Präsident Trump", erzählt Althammer.

Nun, befürchtet nicht nur Althammer, sei durch das radikale Öffnen der Geschäfte die Gefahr einer zweiten Welle der Infektionen groß. Man hoffe wohl, dass es irgendwie trotzdem einigermaßen glimpflich verlaufe. "Wann genau hier wieder Normalität einkehrt, ist schwer vorherzusagen, aber wir hoffen auf Mitte/Ende Juli", sagt der Deutsche.

Derzeit seien die Leute größtenteils sehr vernünftig und gingen mit Masken und Handschuhen einkaufen. Anfangs hätten die Menschen die Gefahr allerdings nicht wirklich ernst genommen und erst relativ spät realisiert, was da eigentlich auf sie zukommt. Dann aber seien die Hamsterkäufe in Atlanta plötzlich ganz schlimm gewesen. "Wir haben wochenlang kein Klopapier, Desinfektionsmittel oder Hefe bekommen", zählt der Auswanderer auf.

Interessant sei auch die Tatsache, dass Waffenverkäufe in den letzten Monaten rasant angestiegen seien, woran man die Unsicherheit beziehungsweise Angst der Leute vor Einbrüchen und Plünderungen sehen könne. Überhaupt sei Atlanta nicht die sicherste Stadt, erzählt Althammer. "Obwohl wir in einem guten Viertel leben, gibt es immer mal wieder Schüsse aus vorbeifahrenden Autos, Einbrüche oder Morde, die nicht einmal einen Kilometer von unserer Wohnung entfernt passieren." Aber dadurch, dass praktisch jeder von Zuhause arbeite, sei die Anzahl der Einbrüche jetzt auf einem Rekordtief angekommen.

Sorgen macht sich Althammer um einen Großteil der Bevölkerung. Da es hier praktisch keine soziale Absicherung oder Hilfe vom Staat gebe, könne man sich leicht ausmalen, was das für Langzeitfolgen haben werde. "Was bei uns viele Amerikaner wütend macht, ist, dass der Präsident die Situation wochenlang herunterspielt, schnell Geld für die großen Firmen zur Verfügung stellt, aber die ,einfachen Leute’ im Stich gelassen werden", sagt Althammer. Außer der einmaligen Vergabe der sogenannten "Stimulus Checks" sei praktisch nichts unternommen worden. Auch die Handhabung mit Tests oder das Krankenhäuser-Management sei teilweise erschreckend unprofessionell und "wirklich unterirdisch" gewesen.

"Da es bei uns mittlerweile schon wieder 30 Grad hat, sind jetzt viele Leute unterwegs – sie gehen mit ihren Hunden spazieren oder Joggen. Unser Denver hält uns wirklich gut auf Trab", sagt Althammer. Jede Menge kleinere Wanderwege und Flüsse oder Seen im näheren Umkreis von Atlanta böten gute Möglichkeiten, das "Social Distancing" einzuhalten und trotzdem in der Natur unterwegs zu sein.