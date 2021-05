Altlußheim/Neulußheim. (RNZ) Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, beginnt am Dienstag, 25. Mai, die Sanierung der Fahrbahn der B 39 zwischen der Einmündung K 4250 in Richtung Ketsch bei Altlußheim und dem Knotenpunkt zwischen der B 39, der L 723 und der L 560 bei Hockenheim. Die Arbeiten sind in mehrere Abschnitte unterteilt. Während der Bauarbeiten ist die B 39 zwischen der Einmündung K 4250 und der Einmündung Hockenheimer Straße bei Neulußheim ab Mittwoch, 26. Mai, bis voraussichtlich Mitte August voll gesperrt. Der aus Alt- und Neulußheim kommende Verkehr wird während der Vollsperrung auf die L 560 in Richtung Hockenheim und weiter zur L 722 am Gewerbegebiet Talhaus vorbei geleitet. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Sanierung der rund 4,7 Kilometer langen Strecke soll drei Monate dauern.

Bei den Arbeiten werden unter anderem Asphaltdeckschichten erneuert. Teilweise wird die Fahrbahn auch von Grund auf saniert. Außerdem lässt das Regierungspräsidium rund 1200 Meter Schutzplanken am äußeren Fahrbahnrand austauschen. Die Kosten für die Sanierungsarbeiten betragen rund 2,8 Millionen Euro und werden vom Bund übernommen.

Info: Mehr Infos zu den Bauarbeiten am und rund um den Lußhofknoten gibt es im Internet unter folgendem Link: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt4/ref471/seiten/b-39-l-722-lusshof/