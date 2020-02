Altlußheim. (pol/mün) Ein brennender Mercedes sorgte am Dienstagabend für einen großen Feuerwehreinsatz in der Hauptstraße von Altlußheim.

Der 45 Jahre alte Fahrer war mit seinen Kindern gegen 19.45 Uhr von Hockenheim nach Altlußheim unterwegs. Plötzlich bemerkte er Rauch, der aus dem C200 aufstieg, teilt die Polizei mit.

Kurz nach dem Ortseingang Altlußheim stellte der Fahrer seinen Mercedes-Benz am Fahrbahnrand der Hauptstraße ab und das Auto ging in Flammen auf. Der Vater und seine beiden Kinder im Alter von 3 und 6 Jahren konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

Der Brand griff innerhalb kürzester Zeit auf einen nebenan geparkten Suzuki über, der dann ebenfalls ausbrannte. Auch wurde ein daneben geparkter Renault in Mitleidenschaft gezogen.

Das Feuer beschädigte auch zwei Häuser. An einem Haus entstand erheblicher Sachschaden an Fassade, Fenstern und Haustür. Teilweise wurde hier Inventar in einem Zimmer beschädigt. An dem zweiten Haus wurde die Fassade beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehren von Altlußheim und Neulußheim hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Es waren insgesamt 25 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die drei Fahrzeuginsassen wurden in Krankenhäuser eingeliefert, da sie Rauchgas eingeatmet hatten.

Durch die Hitzeeinwirkung wurde der Fahrbahnbelag derart beschädigt, dass der Bereich abgesperrt werden musste.

Der Sachschaden kann laut Polizei noch nicht genau beziffert werden, beträgt aber mehrere Zehntausend Euro.

Die Brandursache muss jetzt geklärt werden.

Update: 5. Februar 2020, 8 Uhr