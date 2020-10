Mannheim. (pol/rl) Zu Beginn des neuen Schuljahres hat das Polizeipräsidium an 309 Schulen in Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und den Wegen dorthin den Verkehr gezielt überwacht. Die verstärkten Kontrollen fanden zwischen dem 14. September und dem 2. Oktober statt. Dabei sollten auch Schüler, Eltern und andere Verkehrsteilnehmer für verkehrsgerechtes Verhalten sensibilisiert werden. Am heutigen Dienstag zog das Polizeipräsidium Bilanz:

Insgesamt wurden mehr als 1200 Fehlverhalten im Zusammenhang mit dem Weg zur Schule festgestellt. Die häufigsten Verstöße habe es gegen Vorschriften zum Halten und Parken, zur Gurtpflicht und dem Überqueren der Fahrbahn gegeben. Rund 90 Personen nutzten nicht die vorhandenen Fußgängerüberwege.

Insgesamt seien 260 Schulkinder, 75 Fußgänger, 140 Radfahrer und 762 Kraftfahrer beanstandet worden. Es wurden 99 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 684 Verwarnungen im Ordnungswidrigkeitenbereich angefertigt.

Bei den Geschwindigkeitskontrollen im Umfeld der Schulen wurden 154 Verstöße festgestellt. In 15 dieser Fälle waren Fahrer mehr als 21 km/h zu schnell unterwegs gewesen.

Die Polizei will ihre Präsenz und Schwerpunkt-Kontrollen im Bereich von Schulen und Schulwegen in Zukunft weiterführen. Zudem empfiehlt die Polizei das "Schulwegtraining": Dabei gehen Eltern mit ihren Kindern mehrfach gemeinsam den Schulweg ab und weisen auf Gefahren- und Problemstellen hin.