Plankstadt. (hab) "Ingenieur müsste man sein", meinte Bürgermeister Nils Drescher zu seinem neuen Ortsbaumeister Andreas Ernst angesichts der nicht unerheblichen Kosten für Planungsleistungen für das Areal Adler sowie für die Sanierung der Sportstätten. Die fallen allerdings gemäß den Vorschriften der Honorarordnung HOAI an. "Die Honorare sind angemessen. Es wurde sogar eine Reduzierung der Nebenkosten akzeptiert", betonte der Bürgermeister.

490.000 Euro Honorar fallen für die Planungen zum Areal Adler an, 189.000 Euro für die Sportstättensanierung. Ein dritter Tagesordnungspunkt auf der jüngsten Plankstadter Gemeinderatssitzung, nämlich die Umgestaltung des Friedhofsvorplatzes schlug noch einmal mit geschätzten 80.000 Euro zu Buche, so dass die eher kurze erste Sitzung des Gremiums im neuen Jahr nicht gerade billig war.

Letztlich war man im Gemeinderat allerdings zufrieden, die jetzige Lösung erreicht zu haben. Nach angedachtem Supermarkt, Flüchtlingsunterkunft und massiver Bebauung wird dort jetzt ein modernes Dienstleistungsgebäude entstehen, in das die Sparkasse ihre Filiale verlegt. Weitere gewerbliche Mieter werden für das Erdgeschoss gesucht, im Ober- und Dachgeschoss sollen Wohnungen entstehen. Das Ergebnis mit einer nicht zu dichten Bebauung des Areals im hinteren Bereich, der Schaffung von innerörtlichen Parkplätzen sowie einer baulich guten Einfügung in die umgebende Bausubstanz mit einem relativ steilen Dach wurde allgemein gelobt. Kritisiert wurde - neben den hohen Planungskosten - auch die Tatsache, dass die Gemeinde Plankstadt mit einem Erbpachtvertrag, das komplette wirtschaftliche Risiko übernehmen muss. "Neben der Millionensumme für das Gebäude fallen auch die Erbpachtgebühren an", gab Gerhard Waldecker (Plali) zu Bedenken. "Auf dem Papier rechnet sich das alles. Jetzt wird es aber wichtig, dass man bei der Suche nach weiteren Mietern bald Vollzug melden kann."

"Die Rendite bei diesem Projekt liegt weniger in Prozenten als in der Aufwertung und Gestaltung unserer Ortsmitte", erklärte daraufhin der Bürgermeister. Jutta Schuster (CDU) machte noch einmal darauf aufmerksam, dass in der Vergangenheit viele Fehler begangen wurden. "Nie waren die Pläne mit den Vorstellungen des Gemeinderats kompatibel. Dass es jetzt geklappt hat, ist auch ganz wesentlich dem Verhandlungsgeschick unseres Bürgermeisters zuzuschreiben", sagte sie.

Auch Professor Ulrich Mende (SPD) sah eine ansprechende Lösung. "Das hat das Architektenbüro Roth gut hin bekommen", so Sigrid Schüller (GLP). Nur bei Ulf-Udo Hohl (ALP) überwogen die Bedenken, was zu seiner Enthaltung führte. Ansonsten wurde der Beschluss einstimmig gefasst. Dasselbe Abstimmungsergebnis - einstimmig bei einer Enthaltung von Hohl - ergab sich bei der Beauftragung der Planungen für die Sanierung und Umgestaltung der Sportstätten. "Wir haben ganz schön Gas gegeben und es geschafft, den Förderantrag rechtzeitig auf den Weg zu bringen", so Drescher. Nachdem die Plankstädter sich mehrheitlich für den Verbleib der Sportstätten an der bisherigen Stelle im Ort entschieden hatten, hat man jetzt den nächsten Schritt in die konkrete Planung gemacht.

Der Kunstrasenplatz muss um einige Meter verlagert werden, die Flutlichtmasten werden weniger blenden, weniger Energie verbrauchen und insektenfreundlicher sein. Stefan Verclas (Plali) tat sich schwer, denn die Plali war für eine Verlagerung an den Ortsrand. "Wir haben massive Bedenken. Dazu gehören auch die hohen Planungskosten", sagte er. Geplant ist ein zusätzliches Funktionsgebäude für die Vereine, eine Erweiterung des Festplatzes, einige Stehplätze für Zuschauer zwischen den beiden Sportfeldern und eine Sanierung der Leichtathletikanlagen. Schließlich beschloss der Gemeinderat einstimmig eine Umgestaltung der Parksituation vor dem Friedhof sowie einen Start der Sanierung des 50 Jahre alten Schwimmbads in der Friedrichschule. "Wir sehen das als Garantieerklärung für unser Schulschwimmbad", sagte Ulf-Udo Hohl.