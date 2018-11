Von Gerhard Bühler

Ludwigshafen. Schon seit 2016 laufen konkrete Planungen der Stadt Ludwigshafen, die marode Hochstraße Nord durch eine ebenerdige Stadtstraße zu ersetzen. Eines der Probleme dabei: Für eine ebenerdige Straße an dieser Stelle ist zuvor ein Abriss der Einkaufs-Mall des Rathaus-Centers nötig. Jahrelang gab es im Hintergrund dazu Verhandlungen mit dem Eigentümer, einem Immobilienfonds, über die fälligen Entschädigungszahlungen. Nun gibt die Stadt bekannt, dass sie das Einkaufszentrum für 43 Millionen Euro kaufen will. Der dafür notwendige Beschluss im Stadtrat musste am Montag allerdings noch einmal um wenige Tage verschoben werden.

Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagte, müsse ein Punkt des komplexen Kaufvertrags noch einmal eingehend geprüft und nachverhandelt werden. Wie in der Sitzung klar wurde, will eine breite Mehrheit von SPD, CDU und Grünen den Deal absegnen.

Dem Vernehmen nach seien anfangs Entschädigungsforderungen von 58 Millionen Euro im Raum gestanden, die Stadt sei aber nur bereit gewesen, 28 Millionen Euro zu zahlen. Die Möglichkeit einer Enteignung sei angesichts drohender jahrelanger juristischer Auseinandersetzungen verworfen worden. Diese hätten den geplanten Zeitablauf des Projekts hinfällig gemacht. Dazu wären erhebliche Mehrkosten aufgrund der stark steigenden Baupreise gekommen, teilt die Stadt zur Einigung auf den Kaufpreis von 43 Millionen Euro mit.

Die Schätzkosten für das Projekt Hochstraße Nord (B44) steigen mit dem Kauf auf 350 Millionen Euro. Nach den vorgestellten Plänen soll das Einkaufszentrum mit 67 gewerblichen Mietern Ende 2021 schließen. Anschließend soll dort der Abriss beginnen.

Der Erwerb des ganzen Centers stelle für Ludwigshafen die wirtschaftlichste Lösung dar, zeigte sich die Stadtspitze überzeugt. Mit dem Kauf gewinne die Stadt Rechtssicherheit und die Planungshoheit. Die Baustellenplanung und -logistik würden deutlich einfacher, was Zeit und Geld spare. Zudem könne die Stadt, wenn die Gutachten zum Rathausturm vorliegen, das komplette Areal überplanen sowie nachhaltig und wirtschaftlich weiterentwickeln, betont das Rathaus.

"Wir wollen keinen Abriss des Rathaus-Turms", hatte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) jüngst betont. Die Zukunft des 72 Meter hohen Hauses ist derzeit aber trotzdem noch unklar. Wegen notwendiger Brandschutzsanierung wurden vor einiger Zeit die Rathausmitarbeiter ab der vierten Etage ausquartiert. Derzeit ermitteln Gutachter, ob sich die Generalsanierung des Turms lohnt oder ein Neubau wirtschaftlicher wäre. Ergebnisse werden im Frühjahr erwartet. Eine mögliche Option wäre in letzterem Fall der Umzug an den Berliner Platz, wenn dort das "Metropol"-Hochhaus tatsächlich gebaut wird. Zum 1. Januar 2019 hat der Stadtrat zwar den bisherigen Bebauungsplan für das "Metropol" aufgehoben. Bis dahin hat Projektbetreiber Günther Tetzner jedoch eine letzte Frist, ein solides Konzept einschließlich der Finanzierung vorzulegen. Wie eine Nachfrage ergab, will sich der Projektbetreiber zum aktuellen Stand im Moment nicht äußern.