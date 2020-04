Viernheim/Altlußheim/Wilhelmsfeld. (pol/dpa/rl) Nach einem schwereren Motorradunfall ist derzeit (Stand 14 Uhr) die A659 zwischen Viernheim und Mannheim voll gesperrt. Gegen 13.20 Uhr war es zu einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer gekommen. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Nach seiner notärztlichen Versorgung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Unfallhergang ist derzeit noch unklar.

Es ist nicht der erste schwere Motorradunfall in der Region: In Altlußheim wurde ein Motorradfahrer am Samstag schwer verletzt, als ein Auto von einem Parkplatz auf eine Landstraße einbog, ohne die Vorfahrt des Motorrads zu achten, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die 40 Jahre alte Fahrerin des Autos erlitt leichte Verletzungen.

Bei Wilhelmsfeld, brachte ein 34-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz einen 56-Jährigen mit dessen Motorrad zu Fall. Nach ersten Erkenntnissen stand der 34-Jährige unter Drogeneinfluss. Der 56-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.