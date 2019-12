Mannheim-Friedrichsfeld. (cab) Auf der Baustelle der Autobahnbrücken bei Mannheim-Friedrichsfeld wird es am Wochenende spannend. Die neue Brücke über die zehn Bahngleise unweit des Friedrichsfelder Bahnhofs wird abgesenkt. Dafür muss die A 656 zwischen dem Heidelberger Kreuz und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim von Samstag, 7. Dezember, 13 Uhr, bis spätestens Montag, 9. Dezember, 5 Uhr, voll gesperrt werden.

Am Sonntag, 8. Dezember, wird der Brückenüberbau, der aus zwei großen Stahlhohlkästen und der darüber liegenden Fahrbahnplatte aus Beton besteht, um einen Meter in seine endgültige Lage abgesenkt. Der gesamte Überbau hat ein Gewicht von rund 2200 Tonnen, davon etwa 500 Tonnen Stahlteile und 1700 Tonnen Beton. Diese enormen Massen werden mit Hilfe von Hydraulikpressen abgelassen, und das wird sehr lange dauern: „Um immer eine gleichmäßige Belastung des Brückenüberbaus sicherzustellen, wird der Absenkvorgang Zentimeter für Zentimeter erfolgen und somit für den Beobachter kaum wahrnehmbar sein“, schreibt dazu das federführende Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Brücke zunächst höher zu konstruieren, war nötig gewesen, um während der Bauarbeiten genügend Sicherheitsabstand zur Oberleitung der Bahn zu haben.

Zur Sicherheit muss auch der Bahn-Verkehr während des Absenkvorgangs komplett ruhen. Deshalb werden alle Gleise des Bahnhofs Mannheim-Friedrichsfeld von Sonntag, 8. Dezember, 1.15 Uhr, bis Montag, 9. Dezember, 2.15 Uhr, gesperrt. Das bedeutet für den Regionalverkehr: Die Züge der Linie RE 60 fallen zwischen Weinheim und Mannheim aus, die Züge der Linie RB 67 zwischen Neu-Edingen/Friedrichsfeld und Mannheim. Die Linien RB 68 und RB 15443 verkehren nicht zwischen Ladenburg und Heidelberg. Die S 6 wird zwischen Bensheim und Mannheim nicht fahren. Die Verbindungen zwischen Heidelberg und Mannheim sind nicht betroffen.

Das Regierungspräsidium nutzt die Sperrung der Gleise aus, um gleich auch die Autobahnbrücke prüfen zu lassen, die darüber bereits befahren wird. Außerdem werden am Autobahnkreuz Heidelberg, wo in den vergangenen Wochen die Fahrbahnen saniert wurden, noch Restarbeiten erledigt. Daher dauert die Sperrung bis Montagmorgen. Sie beginnt bereits am Samstag, weil die Brückenkonstruktion auf die Belastungsprobe und das Absenken vorbereitet werden muss.

Verkehrsteilnehmer auf der A 5, die im weiteren Verlauf über die A 656 in Richtung Mannheim fahren möchten, werden von Norden her direkt am Weinheimer Kreuz nach Mannheim geleitet. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Süden werden bereits an der Anschlussstelle Schwetzingen über die B 535 in Richtung Mannheim geführt.

Autofahrer auf der A 67, die über die A 656 in Richtung Heidelberg fahren möchten, werden von Norden her am Viernheimer Kreuz auf die Umleitung aufmerksam gemacht und haben schon dort die Möglichkeit, auf die A 5 in Richtung Heidelberg zu wechseln. Wer auf der A 6 von Süden her anfährt, wird ebenfalls an der Anschlussstelle Schwetzingen über die B 535 nach Heidelberg geleitet. Die Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim wird zur Auffahrt auf die A 656 in Richtung Mannheim aufrechterhalten. Nach Heidelberg wird der Verkehr auch hier über die B 535 umgeleitet. „Mit einer Beeinträchtigung der Anwohner durch Lärm ist nicht zu rechnen“, so das Regierungspräsidium in einer Mitteilung.

Zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim und der K 4139 in Neu-Edingen liegen die beiden Autobahnbrücken der A 656 über den Bahnhof von Friedrichsfeld und die Schwabenstraße. Weil sie so alt sind, wäre eine Sanierung unwirtschaftlich gewesen. Aus diesem Grund entschied man sich für den Neubau, der im September 2016 begann.