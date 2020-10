Von Carsten Blaue

Mannheim/Heidelberg. Nach knapp vierjähriger Bauzeit hat das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) die neuen Autobahnbrücken der A656 über dem Bahnhof von Neu-Edingen/Friedrichsfeld für den Verkehr freigegeben. Damit endete eines der längsten Großprojekte der Region im Straßenbau, das nicht frei von Problemen war. Außerdem müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn gleich auf die nächste Baustelle gefasst machen – zumindest in Richtung Heidelberg.

Die alten Stahlbrücken der A656 zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim und der K4139 in Neu-Edingen stammten aus dem Jahr 1934. Sie waren aufgrund ihres Alters so kaputt, dass eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich gewesen wäre. Also nahmen Bund und Deutsche Bahn rund 29 Millionen Euro für die Erneuerung in die Hand. Da es sich behördlich um eine "Eisenbahnkreuzung" handelt, musste auch die Bahn ihren Teil der Gesamtkosten tragen, nämlich rund 13 Millionen Euro. Im Spätsommer 2016 haben die Arbeiten dann begonnen, und zwar mit der Demontage des Überbaus in Fahrtrichtung Heidelberg.

Zuvor musste die alte Konstruktion aber um etwa 1,5 Meter angehoben werden, um in dem Freiraum über den Bahngleisen ein Schutz- und Arbeitsgerüst für den Rückbau der Brücke aufstellen zu können. Überhaupt waren die Bedingungen nicht gerade einfach, wenn man bedenkt, dass unter der Baustelle der Bahnverkehr einfach weiterlief. Darin begründet ist letztlich auch die lange Bauzeit. Denn Vollsperrungen der Bahnstrecke waren nicht so oft möglich, wie man sich das beim RP vielleicht gewünscht hätte.

Und wenn dann doch mal alle Züge stillstanden, hatten vor allem die Bahn-Kunden im Regionalverkehr das Nachsehen und mussten Alternativen finden. Erschwerend kam hinzu, dass die Bahn die Sperrpausen auch mal kurzfristig verschieben musste. Ansonsten seien die Abstimmungen mit der Bahn aber reibungslos gelaufen, hieß es beim RP auf RNZ-Anfrage.

Im Sommer 2018 war schließlich das südliche Teilstück in Richtung Heidelberg fertig. Auf dieses wurde der Verkehr anschließend verlagert, um die andere Seite in Richtung Mannheim in Angriff zu nehmen. So entstanden die neuen Brücken aus sogenannten Hohlkastenträgern aus Stahl und Fahrbahnplatten aus Beton. Technisch war das anspruchsvoll. Die Träger konnten nicht am Stück angeliefert werden, weil sie zu lang gewesen wären. Also wurden die bis zu 40 Meter langen und rund 80 Tonnen schweren Stahlteile vor Ort zusammengeschweißt und erst dann eingehoben. Für die Anlieferung musste die Autobahn gesperrt werden. In der gesamten Bauzeit war die A656 für den Verkehr zwölf Mal voll gesperrt, zudem sechs Mal in Richtung Mannheim und acht Mal in Richtung Heidelberg. In sieben Fällen wurde der Verkehr auf der A656 für maximal zehn Minuten von der Polizei angehalten, zum Beispiel um die Stahlträger platzieren zu können.

Staus gab es aber auch, weil die Autobahn vor der Baustelle auf jeweils eine Fahrbahn pro Richtung verengt wurde. Ein Nadelöhr. Trotzdem gab es nicht viele Unfälle, weil das Tempo drastisch auf 40 km/h reduziert wurde und Blitzer permanent dafür sorgten, dass das Limit auch eingehalten wird in der Baustelle.

Insgesamt wurden hier Stahlteile mit einem Gesamtgewicht von rund 1100 Tonnen an den Brücken verbaut. Dazu kamen 510 Tonnen Bewehrungsstahl und 3600 Kubikmeter Beton für die Fahrbahnen. Und weil das RP gerade dabei war, hat es auch die Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim saniert und hier für einen neuen Standstreifen gesorgt. Ein Sicherheitsplus. Ferner wurde in den Lärmschutz der Anwohner investiert.

Bestehende Wände wurden durch höhere ersetzt oder durch neue verlängert. Im Ganzen wurden etwa 840 Meter neuer Lärmschutz mit einer Höhe von bis zu 4,50 Metern und einer Gesamtfläche von etwa 3000 Quadratmetern gebaut. Umso ärgerlicher, dass sich hier gleich Graffiti-Schmierer verewigt haben. Neben einem Einbruch in einen Baucontainer blieb das nach Angaben des RP aber der einzige Zwischenfall in der gesamten Bauzeit. Und es gab lediglich einen Arbeitsunfall. Beim Absenken einer neuen Brücke platzte ein Hydraulikschlauch, der einen Arbeiter verletzte, jedoch nicht schwer. Dass durchfahrende Züge zwei Mal die Oberleitungen im Baustellenbereich beschädigten, hatte mit den neuen Brücken nichts zu tun.

Östlich von diesen, also quasi auf der Heidelberger Seite, wurde schließlich in den vergangenen Wochen auf einer 900 Meter langen Strecke in Richtung Mannheim noch Asphalt eingebaut, der den Lärm reduziert. Im kommenden Frühjahr soll das Gleiche in Richtung Heidelberg passieren. Dann wird es also wieder eine Baustelle auf der A656 geben, die den Autofahrern Geduld abverlangt. Aber sicher nicht vier Jahre, sondern nur ein paar Monate lang.