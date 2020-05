A61 bei Speyer. (jubu/mün) Am Mittwochabend verunglückte am Autobahnkreuz Speyer ein mit 33.000 Liter Heizöl beladener Tankzug. Der 23 Jahre alte Fahrer wollte kurz vor 21 Uhr von der Bundesstraße B9 auf die Autobahn A61 in Richtung Hockenheim fahren. In der Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach die Leitplanke.

Der Gefahrguttransporter kippte um und es liefen etwa 1000 Liter Heizöl aus. Das ausgelaufene Gefahrgut konnte jedoch schnell durch die Feuerwehr gebunden werden. Zudem konnte ein weiteres Auslaufen von Heizöl verhindert werden.

Der 23-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

An seinem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa100.000 Euro geschätzt.

Zur Bergung des Gefahrguttransporters musste die Auffahrt von der B9 zur A61 in Richtung Hockenheim mehrere Stunden gesperrt werden.

Neben der Polizei waren die Feuerwehren Speyer und Rheinauen, die Autobahnmeisterei Ruchheim, sowie der Rettungsdienst im Einsatz