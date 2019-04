Speyer. (dpa) Ein mit Gemüse beladener Lastwagen ist nahe Speyer umgekippt. Der Fahrer hatte am Freitag aus noch ungeklärten Gründen in der Auffahrt von der Bundesstraße B9 auf die Autobahn A61 die Kontrolle über sein Gefährt verloren, wie die Autobahnpolizei in Ruchheim mitteilte. Der Laster stürzte auf die linke Seite und prallte gegen eine Leitplanke.

Der 65 Jahre alte Fahrer erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Das Gemüse verteilte sich auf die Fahrbahn, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei sagte. Wegen der Aufräumarbeiten musste die Auffahrt für mehrere Stunden gesperrt werden.