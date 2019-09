Gegner der Raststättenerweiterung demonstrierten vor der Hockenheimer Stadthalle, in der das Regierungspräsidium seine Pläne zum Bau weiterer Lkw-Stellplätze an der A 6 vorstellte. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Die Bürger in Hockenheim laufen Sturm gegen eine Erweiterung der Tank- und Rastanlage "Am Hockenheimring West" an der A 6, der ein Teil des Kiefernwaldes entlang der Autobahn zum Opfer fallen müsste. Eine Bürgerinitiative "Pro Stadtwald C 4" hat sich gebildet und hat inzwischen 3800 Unterschriften gegen das Umbauprojekt des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) gesammelt. Am Dienstagabend kommt es bei einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Hockenheimer Stadthalle zum Showdown zwischen rund 400 engagierten Hockenheimern und den Vertretern des RP.

Auch die Stadt Hockenheim mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler und dem gesamten Gemeinderat wendet sich gegen die Ausbaupläne des RP, das im Auftrag des Bundes handelt. Grund für den Ausbau ist die viel zu geringe Anzahl von Lkw-Stellplätzen entlang des Autobahnabschnitts zwischen Hockenheimer Dreieck und Walldorfer Kreuz. Rechnerisch fehlen auf diesem Abschnitt und darüber hinaus an der A 6 bis Bad Rappenau 5,9 Lkw-Stellplätze pro Kilometer. Das ergibt laut RP 380 Lkw-Stellplätze zusätzlich.

Die Distanz zwischen Walldorf und Hockenheimer Dreieck beträgt 7,5 Kilometer. Eine gesetzlich vorgeschriebene Freihaltedistanz von 1,1 Kilometern zum Dreieck und 2,1 Kilometern zum Autobahnkreuz verringert die Länge der Strecke, auf der Stellplatzanlagen möglich sind auf 5,5 Kilometer. Und auf dieser Reststrecke liegt auch die Gemarkung Reilingen. Hockenheimer gegen Reilinger, Hockenheimer Wald aufrechnen gegen Reilinger Ackerfläche: Das ist die neue Situation, nachdem das RP einen Standort für eine neue Rastanlage bei Reilingen in die Untersuchungen mit aufgenommen hat.

Erst seit wenigen Tagen weiß auch Reilingens Bürgermeister Stefan Weisbrod von den Überlegungen, auf seiner Gemarkung eine Rastanlage für Lastwagen zu bauen. "Wir sind zu diesen Plänen eines Neubaus gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Niemand hat mit uns gesprochen, die rund 30 Eigentümer wissen offiziell bis heute davon nichts", so Weisbrod.

Längst sei noch nichts entschieden, betont man auf Seiten der Karlsruher Behördenvertreter. Man stehe noch ganz früh im Planungsverfahren. Zahlreiche Untersuchungen, zum Beispiel die Umweltverträglichkeit, müssten noch erstellt werden. Auch eine Untersuchung der Abgasemissionen laufe noch. Das "Schutzgut Mensch", so die Behördensprache, werde dabei natürlich auch berücksichtigt. Will heißen, dass man die Lärm- und Schadstoffbelastungen der unweit angesiedelten Wohnbebauungen und der Sportstätten ermittelt. Letztlich werde der Bund zu entscheiden haben, welcher Variante der Vorzug gegeben wird, sagt Axel Speer, Leiter der Straßenplanung im RP.

Die Planungen für die Erweiterung der Rastanlage "Am Hockenheimring West" sind dabei weiter voran geschritten als die Planungen für den Standort Reilingen. Das allerdings solle keine Vorfestlegung sein, so die Vertreter des RP. Trotzdem befürchten viele Hockenheimer, dass die Eigentumsverhältnisse den Standort Hockenheim wahrscheinlicher machen.

Gegenwärtig verfügt die Rastanlage hier über 49 reguläre Lkw-Stellplätze. Vorschriftswidrig abgestellt werden aber wegen Platzmangels insgesamt bis zu 93 Lastwagen. Geplant sind nach einem Ausbau 131 Lkw-Stellplätze. Es werde also nicht zu einer Verdreifachung der gegenwärtigen Schadstoffemissionen kommen, rechnet man von Seiten der Behörde vor. Und in Bezug auf die Lärmbelastung der Anwohner in Hockenheim werde es sogar leiser werden, behauptet die zuständige Rebecca Blum. Was nur zu Gelächter im Saal führt. Zwischen Autobahn und Rastanlage werde eine Lärmschutzwand gebaut. Zwischen Rastanlage und Hockenheimer Wald ein vier Meter hoher begrünter Lärmschutzwall. Weder eine gesundheitsgefährdende Lärmbelastung noch eine Grenzüberschreitung gesetzlicher Werte werde rechnerisch erreicht. Gezeigt werden im Saal Videoaufnahmen von einer vergleichbar umgebauten Anlage in südbadischen Bühl, wo statt Autobahnlärm Vogelgezwitscher hörbar ist. Das möchten die lärmgeplagten Hockenheimer im Saal allerdings nicht so ernst nehmen und quittieren das Gezeigte auch mit Pfiffen.

"Da sollten sich alle da drin mal an die eigene Nase fassen und ihren Lebensstil überdenken, der die Lkw-Transporte auf den Autobahnen erst verursacht. Sollen sie doch nur Gemüse und Obst aus der Region essen und nur, was saisonal gerade bei uns wächst! Sollen sie keine Billighandys aus China kaufen und keine Orangen aus Spanien! Das würde den Verkehr und den Bedarf an Lkw-Stellplätzen spürbar verringern. Das gehört auch zur Wahrheit. Aber das kann ich da drin ja nicht sagen. Ich will ja nicht gelyncht werden", sagt eine Besucherin im Foyer der Stadthalle.