A6 bei Schwetzingen. (pol/rl) Am Freitagnachmittag kam es an der Anschlussstelle Schwetzingen von der Bundesstraße auf die Autobahn A6 in Richtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall.

Ein 43-jähriger Honda-Fahrer wollte gegen 14 Uhr an der Anschlussstelle auf die A6 auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn übersah er einen herannahenden Sattelzug. Dessen 62-jähriger Fahrer konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Der Honda drehte sich durch den Aufprall quer vor die Zugmaschine und wurde mehrere Meter über die Autobahn geschoben. Erst als der Sattelzugfahrer eine Vollbremsung machte, löste sich der Honda wieder, schleuderte quer über alle Fahrstreifen nach links und blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur stehen.

Die Honda-Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Honda musste abgeschleppt werden.

Nach dem Unfall kam es zu einem fünf Kilometer langen Stau. Während der Unfallaufnahme wurde der Staubereich hinsichtlich der Einhaltung der Rettungsgasse sowie fotografierender Gaffer von der Polizei überwacht. Festgestellte Verstöße wurden der Polizei zufolge dabei konsequent geahndet.